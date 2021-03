Talijanski dizajner Roberto Cavalli (80) cijepio se protiv korona virusa te se, baš i kao i brojne poznate 'face', time pohvalio na društvenim mrežama.

- Što nas se više cijepi, to smo sigurniji. Od danas sam puno smireniji i siguran za sebe i za one koji me vole - napisao je u opis fotografije.

I dok ga je većina obožavatelja podržala, bilo je i zamjerki.

- Zašto doktorica ne nosi rukavice? - jedan je od komentara.

Protiv korone se prije nekoliko dana cijepila i zvijezda country glazbe, Dolly Parton (75).

- Konačno ću dobiti cjepivo, tako sam uzbuđena. Čekam već neko vrijeme, dovoljno sam stara da ga dobijem i dovoljno sam pametna da ga dobijem. Želim reći svima da i vi to trebate učiniti. Mislim da se svi želimo vratili u normalu, što god to bilo. Samo želim ohrabriti svih, jer čim se počnemo osjećati bolje, prije ćemo se vratiti u normalu - rekla je u videu.