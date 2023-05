Caviezel iz 'Pasije' o detaljima sa seta: 'Zbog bičevanja sam na leđima imao ranu od 35 cm'

Američki glumac Jim Caviezel (54) iz filma 'Pasija' je u Zagrebu na duhovnom koncertu 'Progledaj srcem: Neka vatra siđe' govorio o stvarima koje su mu se dogodile za vrijeme snimanja tog filma. Nije došao točno u 19 sati, kasnio je 15-ak minuta, a na pozornicu je došao u trapericama i vesti na kopčanje s grbom HNS-a, koju je kasnije skinuo i otkrio dres Luke Modrića s naznakom križa. Bio je odlično raspoložen i pozdravio je publiku, koja ga je počastila gromoglasnim pljeskom.

Foto: PROMO

Glumeći Isusa Krista, imao je jake bolove. Fizičke, ali i duhovne, kaže. Doživio je prave udarce bičem, imao je rane, smršavio je 20 kilograma. Postojala je vjerojatnost da zaista umre na križu, tvrdi, jer je posljednjeg dana snimanja završio u bolnici na operaciji srca. Dok je visio pribijen za križ, kaže, udario ga je grom.

Foto: Dora Pek/24sata

- Kod posljednje scene imao sam iščašeno rame koje je iskakalo kad god bi netko udario o križ. Kod bičevanja, bičevi su me dvaput doista zahvatili i na leđima sam imao ranu od 35 centimetara - govorio je Jim u prepunoj zagrebačkoj Areni.

- Baka Jimove supruge Keri je 100 posto Hrvatica - rekao je voditelj Marin Periš.

- Istina je da ja i Marija Majka Božja imamo prošlost za koju mogu reći i da kada se činilo da nije prisutna, ona je bila tu. Njena ruka je vodila moj život i karijeru na nevjerojatan i ponekad iznenađujući način. Na primjer, 1997. godine imao sam audiciju za ulogu koju su željela velika imena Hollywooda, ulogu u filmu redatelja Terrencea Malicka, Tanka crvena linija. Znao sam da nemam puno izgleda, no dogovorio sam sastanak s Malicom. Dovezao sam se automobilom do njegove kuće na Beverly Hillsu na sastanak u 18 sati. No, nisam mogao izaći iz automobila. Vođen sumnjom, odlučio sa da ako se to ne ostvari, ako ne dobijem ulogu - odustajem. Nisam želio živjeti ostatak života pitajući se hoću li ikada dosljedno raditi kao glumac. 18 sati je, još uvijek sam u automobilu, u srcu vjerujem da je narednih 10 minuta zauvijek promijenilo moj život. U svojoj glavi sam bio mladić iz Mount Vernona u Washingtonu koji je želio biti igrač bejzbola. Što sam radio ondje ispred kuće Terranca Malica. U emocionalnoj nestabilnosti i osobom gnjevu koji je radio protiv mene, počeo sam moliti krunicu. U 18.05 bio sam na pola slavnog otajstva - rekao je Jim pa nastavio:

- 6 mjeseci ranije moj manager koji je dijelom bio katolički mističar rekao mi je da bi trebao moliti krunicu svaki dan. Moja žena Kerri me naučila kako moliti krunicu. Prateći upute, posudio sam krunicu njene bake, staru krunicu koja je bila njeno nasljeđe. Počeo sam prevrtati zrnca i moliti bez da sam uopće znao otajstva. Već pet minuta kasnim na sastanak s najtraženijim režiserom u Hollywoodu i nisam završio deseticu. Odlučio sam požuriti. Zdravo Marijo milosti puna, Zdravo Marijo Milosti puna. Kada sam molio Zdravo kraljice bilo je 18.10 minuta. Izašao sam iz automobila, krenuo prema ulazu kuće i shvatio da mi je krunica ostala u rukama. Okrenuo sam se i potrčao prema autu kako bi ostavio krunicu, no obuzeo me osjećaj da ju moram ponijeti sa sobom. To nije bilo prvi put da imam taj osjećaj.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Glumac je rekao i kako ga je njegova supruga upoznala s ukazanjima i porukom iz Međugorja.

- To je produbilo moju ljubav i služenje Majci sviju naroda. U Međugorju sam posvetio svoj život i glumačku karijeru djevici Mariji. Od tog trenutka sve što sam u karijeri i životu napravio bilo je u službi Njoj, činio sam sve što je željela. Vjerujem da je Međugorje pripremilo moje srce kako bih rekao svoj fiat za ulogu Isusa u Pasiji - zaključio je. Oko 20.30 je Jim pozdravio publiku i zahvalio im što su došli u tako velikom broju.