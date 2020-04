Celebrity vile za izolaciju: Gibo od korone pobjegao na Korčulu

Strah od korona virusa nije zaobišao domaće zvijezde pa su se brojni povukli u svoje domove kako bi izbjegli mogućnost zaraze. Splitski glazbenik Gibonni (51) tako se, kako doznajemo, skrasio u svoju kuću na Korčuli u mjestu Triporte nekoliko kilometara dalje od Vela Luke gdje odmara od nastupa.

Foto: Ivo Cagalh/PIXSELL

U uvali s pogledom na Lastovo zemljište od 591 četvornih metara kupio je prije nekoliko godina i počeo si graditi ljetnu oazu od nekih 200-tinjak kvadrata. Rezidencija se nalazi nekoliko metara od mora, a susjeda je tek nekoliko. Gibonni je često govorio da mu je želja imati kuću na Korčuli upravo zbog njegovog velikog prijatelja Olivera Dragojevića.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL



Gibonnijeva kuća okružena je čempresima s morske strane, maslinama i stablima limuna. Uz obalu je i mali mul.

Severina (47) je pak zapela u Beogradu kod svekrve i svekra, Olje i Dragana Kojića Kebe (59). Splitska pjevačica u Srbiju je otišla kako bi vidjela sina Aleksandra, no morala je u samoizolaciju. Vila Kojićevih od 330 kvadrata nalazi se u elitnom kvartu Bežanijska kosa, a prvi susjedi su im Lepa Brena (59) i Boba Živojinović (56) kao i direktor Grand produkcije Saša Popović (65). Seve u vili ne miruje pa je tako prije nekoliko dana sa svekrom na društvenoj mreži obožavateljima priredila live koncert. Svima je poručila da ostanu doma i čuvaju se.

Foto: Privatni album

Kojići, kod kojih je zapela i Seve, imaju vilu od 330 kvadrata u elitnom dijelu Beograda. U sklopu nje su ogromno dvorište, dvije garaže, bazen...

- Molim vas nosite maske i rukavice, ne izlazite iz svojih kuća. Imate više vremena za svoje bližnje sada. Ja sam u krugu svoje obitelji. Da nema njih, ja ne znam kako bih sve ovo izvela – rekla je pjevačica. Seve je Kojićima prethodno oribala kuću, odnosno dezinficirala kritična mjesta poput prekidača za svjetlo i ručkica na kuhinjskim elementima. Videom Seve koja čisti na društvenoj mreži pohvalila se svekrva Olja i komentirala 'snaha u doba korone'. Sevin suprug Igor Kojić (32) za to je vrijeme ležao na kauču i gledao TV, a Olja je zaključila „ljubi ga majka“.

Foto: Instagram

Kako doznajemo od susjeda, u Sevinu penthouseu od 300-tinjak kvadrata na zagrebačkom Kozjaku nema nikoga, ni kućne pomoćnice pjevačice, kao ni Sevine nećakinje Mije Popović, koja je ondje često znala doći Severinina nova susjeda, stjecajem okolnosti, Lepa Brena u izolaciji se također uhvatila kuhanja i spremanja.

- Bavim se sobom i naravno svojom obitelji i domaćinstvom. Sredila sam sve ormare i odlučila sam srediti svaki kutak u svojoj kući i dvorištu. Pritom nisam zaboravila nikakve fizičke aktivnosti – izjavila je Brena. Pjevačica inače nikad nije skrivala da ne voli kućanske poslove, koje je umjesto nje obavlja posluga.

Foto: Privatni album

Brena i Boba žive nekoliko minuta pješke od Seve. Pjevačica tamo ima luksuznu vilu vrijednosti 2 mil. eura

- Mama me naučila kuhati, to je bilo nešto obavezno. Sve sam morala znati, međutim, sve što mogu platiti, ne želim raditi. Volim lijepo postavljen stol te da mi netko skuha i donese. Sve dok sam živa, moći ću si to priuštiti. Bolje mi je zaposliti neku lijepu kuharicu nego da gubim vrijeme na to što se pojede za pola sata. Ne trebam biti najbolja i sve raditi savršeno – rekla je ranije.

Iako je u izolaciji Brena je jučer priredila slavlje u svojoj kući. Naime njen sin Viktor napunio je 22. Godine. Svi ukućani nosili su zaštitne maske na licu, a počastili su se šampanjcem i tortom.

Foto: PIXSELL

Jasmin Stavros (65) sa suprugom Žarkom izolirao se u svom domu u okolici Jastrebarskog. Svi su mu nastupi otkazani, a u fazi izolacije, kaže, najviše mu nedostaju mise. Samoća mu pak ne pada teško.

- Zato i živim na selu, samoća je divna, idealna. Tad razmišljam o svemu što sam napravio, sam sa sobom. Televiziju inače ne gledam jer nas samo bombardiraju problemima, nezaposlenosti, krađama, samo negativa. Jedina televizija koju gledam je Laudato. I sportske programe, njih jako volim jer sam sportaš. Pratim sve sportove, bavim se sportom, trčim, igram tenis, vozim bicikl, skijam... Zanima me i dobar dokumentarac - ispričao nam je Stavros nedavno. Mise gleda na TV-u, a sa suprugom Žarkom šeta okolnim brdima.

Foto: Ivo Cagalj

Jasmin Stavros se sa suprugom povukao kod Jastrebarskog. Ima veliku kuću s još većom okućnicom, a u selu živi svega 30-ak ljudi

- Zabrinut sam, kao i svi, no vjerujem da će sve izaći na dobro. Molim se da bude tako -rekao je Stavros za kraj.

