Celine Dion ljuta na Trumpa jer su na skupu pustili njezin hit: 'To je jako čudan izbor pjesme'

Menadžerski tim Celine Dion se oglasio na društvenim mrežama i osvrnuo se oko Trumpovog korištenja pjesme 'My Heart Will Go On'. Navode kako Donald Trump neće moći više koristiti tu pjesmu te da nisu isprva ni dali dopuštenje.

Navode kako su koristili pjesmu na skupu u Montani. Pjevačica nije dala dopuštenje za njezino korištenje te ne podržava političke kandidate da koriste njezinu pjesmu.

Timu nije jasno zašto baš ta pjesma te kažu kako je to vrlo 'čudan' izbor pjesme.

Ljudi na društvenim mrežama primijetili su da je pustio pjesmu iz 'Kralja lavova', ali imao je samo Celine na videu.