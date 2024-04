Celine Dion o teškoj dijagnozi: 'Nadam se čudu, dan po dan...'

Pjevačica Celine Dion (55) prvi je put u svojoj karijeri pozirala za Vogue, točnije njegovo francusko izdanje. Celine se već duže vrijeme bori sa sindromom ukočene osobe, zbog čega je otkazala svjetsku turneju na koju je trebala ići 2023. i 2024. godine. Nakon što joj je dijagnosticiran neurološki poremećaj, Dion se maknula iz javnosti, sve do veljače ove godine kad je iznenadila na pozornici Grammyja. Nakon dodjele prestižne nagrade je posjetila hokejaše kluba Edmonton Oilers te pokazala da se hrabro bori s bolesti.

Unatoč tomu što je zbog bolesti morala pauzirati svoju karijeru, pozvali su ju da pozira za naslovnicu Voguea. Pozirala je u modnim kreacijama najpoznatijih brendova, a u intervjuu je progovorila o životu sa sindromom ukočene osobe. Osim toga je pričala i o početcima svoje karijere te obitelji. 'Idem dan po dan. Dobro sam, ali to zahtijeva mnogo rada', rekla je Celine pa dodala:

- Nisam pobijedila bolest, ona je još uvijek tu i uvijek će biti. Nadam se da ćemo pronaći čudo, način da je izliječimo kroz znanstvena istraživanja, no trenutno moram učiti živjeti s njom. To sam ja sada, sa sindromom ukočene osobe.

THE CANADIAN PRESS 2022-12-08 | Foto: Graham Hughes

Otkrila je da pet dana u tjednu mora ići na razne terapije, uključujući sportske i glasovne.

- Radim na svojim nožnim prstima, koljenima, zglobovima, na rukama...Radim na svojem pjevanju i glasu. Moram naučiti živjeti s bolešću i stalno samu sebe propitujem. Na početku sam se pitala: Zašto ja? Kako se to dogodilo? Što sam napravila? Jesam li sama kriva za bolest? Život vam ne daje nikakve odgovore. Morate ga živjeti! Oboljela sam iz nekog nepoznatog razloga. Smatram da imam dva izbora. Prvi je da treniram poput sportaša i naporno radim. Drugi je da se iskopčam i gotovo. Ostanem kod kuće, slušam svoje pjesme, stojim pred ogledalom i pjevam samoj sebi. Odlučila sam raditi cijelim svojim tijelom i dušom, od glave do pete, sa svojim medicinskim timom. Želim biti najbolje što mogu. Moj je cilj ponovno vidjeti Eiffelov toranj - ispričala je. Pjevačica je rekla da joj u teškim trenutcima najviše pomažu njena djeca i ostatak obitelji, kao i obožavatelji koji su puni podrške.

66th Annual Grammy Awards in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE

- Mnogi ljudi koji boluju od ove bolesti nemaju toliko sreće da imaju sve mogućnosti, liječnike i terapije koje ja imam. To je veliki dar. A imam tu snagu u sebi. Ništa me neće zaustaviti - rekla je.

Celine je progovorila i o mogućnosti da se ponovno, jednoga dana, pojavi na pozornici i održi nastup.

- To je nešto o čemu ne mogu govoriti. Već četiri godine samoj sebi govorim kako se neću vraćati na scenu, onda kako sam spremna za povratak, pa onda kako nisam. Kako stvari sada stoje ne mogu reći: 'Da, za četiri mjeseca'. Ne znam, moje tijelo će mi reći. Teško je održavati moral na visini kada ovako živite. Naporno radim danas, a sutra će biti još napornije. No, jedna je stvar koja mi nikad neće nedostajati, a to je želja. To je strast, san i odlučnost. Ljudi su me uvijek dolazili gledati kako pjevam. To je za mene bio dokaz da sam bila i da jesam, doista pjevačica. Sigurno je da ću taj osjećaj imati do posljednjeg dana svojeg života - poručila je.

Celine Dion Kicks Off Tour - Quebec | Foto: Boissinot Jacques/ABACA/PIXSELL