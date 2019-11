Celine Dion sigurna u odgovor: 'Dosta! Jack nije mogao stati'

Pune 22 godine otkako je Titanic prikazan u kinima, rasprave o tome je li se Jack Dawson mogao popeti na plutajuća vrata i tako spasiti ne jenjavaju. Stari trik iskoristio je u svom večernjem showu i Jimmy Fallon (45), kad mu je u goste stigla pjevačica Celine Dion (51).

- I...Je li mogao preživjeti? - pitao ju je Fallon.

Dion je u filmu koji je zaradio čak 11 Oscara otpjevala naslovnu pjesmu 'My Heart Will Go On', a nakon što ju je voditelj malo pritisnuo, odgovorila je da se Jack nije popeo na vrata jer jednostavno nije mogao.

Znaš da je to bilo jako davno? Nemoj me dovoditi u neugodan položaj. Što ako su namjeravali snimiti 'Titanic 2'?, našalila se isprva pjevačica pa nastavila:

- Ako pogledate malo bolje tu scenu, Rose je mogla biti mrtva ili smrznuta, nije morala biti pri sebi. Osim toga, nije ga morala pozvati ona. Bili su u ledenom oceanu, nije imao snage popeti se - rekla je.

Ova scena i danas je česta tema internetskih rasprava, a i samog redatelja Jamesa Camerona (65) više su puta pitali za nju.

- Da je preživio, kraj filma ne bi imao nikakvog smisla. U filmu se radi o smrti i razdvajanju, on je morao umrijeti. Mislim da je glupo raspravljati o tome toliko godina kasnije - zaključio je slavni redatelj u intervjuu za Vanity Fair.

