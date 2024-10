Celine Dion u javnosti prvi put nakon Olimpijskih igara: Bitna je nada, nedostaje mi pozornica

Kanadska pjevačica Celine Dion sudjelovala je na svečanosti 'City of Hope’s 2024 Spirit of Life Gala', gdje je održala emotivan govor o važnosti nade dok je predstavljala nagradu 'Spirit of Life'. Nagrada je uručena Jayju Marcianu, predsjedniku i izvršnom direktoru AEG Presentsa, navodi Page Six.

Foto: HTV/screenshot

- Pružaju skrb ljudima u najtežim i najizazovnijim trenucima njihovih života. To je jako važno. Daju najdragocjeniji sastojak - nadu. I sama znam koliko je to važno. Znam da u našim prekrasnim životima, ispunjenim obitelji, radošću i ljubavlju, možemo biti postavljeni pred goleme izazove, s velikim testovima vjere i snage... - rekla je omiljena pjevačica.

Celine Dion tako se prvi put pojavila u javnosti nakon što je nastupila na otvaranju ovogodišnjih Olimpijskih igara u Parizu.

- Ovo je prvi put da sam na pozornici otkako sam bila na vrhu Eiffelovog tornja. I nekako mi nedostaje - rekla je pjevačica koja se zbog 'sindroma ukočene osobe' morala povući sa scene.

Foto: PROFIMEDIA

Dijagnoza koju pjevačica ima karakteristična je po ukočenosti mišića i bolnih grčeva.

Prije dva tjedna pojavile su se glasine da je nastup Celine Dion zapravo bio lažan.

Ugledne francuske novine Liberation objavile su da je nastup 'bez imalo sumnje' bio unaprijed snimljen, pozivajući se na brojne stručnjake iz glazbene industrije.