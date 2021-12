Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (39) pridružila se Miji Kovačić i Idi Prester u novoj epizodi zabavnog serijala 'Fakap' te je ispričala neke zanimljive, dosad nepoznate situacije iz svoga života.

Pred kamerama je tako ispričala sve o jednom poljupcu kojeg je ocijenila kao najodvratnijeg ikad, bilo je riječi o vjetrovima i lijepim frajerima kojih više nema, a prihvatila je izazov voditeljica pa pokušala podvaliti dobru foru prijatelju.

Nives je tako nazvala prijatelja i pokušala mu podvaliti da će biti sob kojeg će ona jahati u crvenim halterima i crvenoj lateks haljini.

"A ti bi trebao biti sob, a ja te jašem u crvenim halterima, crvenoj lateks haljini", pokušala mu je Nives objasniti.

Zatim se osvrnula na poljubac koji neće tek tako zaboraviti.

"On me dočekao i mi smo se poljubili, znači to je bio najgori poljubac ikad!"

A bilo je riječ i o vjetrovima.

- A jel ti misliš, da je on mislio da si zapravo ti prdnula - upitala je Mija Nives, a ona joj je odgovorila:

- Pa naravno da je mislio, a šta bi mislio.