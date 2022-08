Celzijus, Pišek, Dvornik... Evo kakve tetovaže vole Hrvatice

Holivudski glumci i pjevači nisu imuni na tetoviranje, ali niti naša lica s estrade ne kaskaju za njima. Nikolina Pišek, Nives Celzijus, Ivana Mišerić, Žanamari Lalić i Ella Dvornik samo su neke od poznatih Hrvatica koje su odlučile istaknuti pojedini dio svog tijela tetovažom. Naše dame najviše tetoviraju citate, ali i posebne simbole ili životinje.

Bivša voditeljica Nikolina Ristović ex Pišek na ruci ima istetoviran datum i riječi: '27.8.2012. godine, Blagoslovljeni'. Vrlo sličnu tetovažu imao je i njezin pokojni suprug Vidoje Ristović, a tetovaža je podsjetnik njihove veze koju su 2013. okrunili brakom.

Vidoje je preminuo u petom mjesecu ove godine, a Nikolina se nakon njegove smrti dugo borila s optužbama svekra Miše Grofa.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) ima nekoliko tetovaža na svom tijelu. Na podlaktici ima motiv maslačka, a ilustraciju Malog princa na leđima. Pokojnoj majci, Ivana je posvetila tetovažu ispod grudi, a crnom tintom ispisana je posljednja poruka koju joj je majka uputila: 'Bolonjez je gotov'. Na desnoj nozi ima tetovažu psa, vrlo vjerojatno svoje Fride.

Pjevačica Lana Jurčević na zglobu ima tetovažu zvijezde. Osim te tetovaže Lana blizu grudi ima i onu sa simbolom križa. Prije nekoliko godina otkrila je fanovima uz objavu na Instagramu da ima dvije tetovaže, a za križ je napisala: 'Križ mi se nalazi kraj srca kako bi me štitio.'

Tijelo influencerice Elle Dvornik krasi hrpa tetovaža, od dvije zvijezde na trbuhu pa do ilustracije Cerigradske mačke, iz bajke Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čudesa, na lijevom bedru. Ipak, najposebnija je ona koju je tetovirala u čast tate, pjevača Dine Dvornika.

'Puno vas voli i poštuje vaš smušeni muž i otac Dino Dvornik', piše na tetovaži Dininim rukopisom.

Njezina mama Danijela Dvornik (55) isto je ljubiteljica tetovaža. Na bedru ima veliku tetovaža koja se proteže do trbuha, a na plaži Lučici na Komiži snimio ju je čitatelj 24sata. Pticu feniks Danijela je tetovirala prije nekoliko godina, a sad ju je "osvježila" plavom bojom. Feniks je inače simbol snage i ustrajnosti te ponovnog rođenja.

Pjevačica Žanamari Lalić ima nekoliko tetovaža, a najupečatljivija je svakako ona koja joj se nalazi na leđima, motiv krila s velikom crvenom ružom. Osim te, na listu isto ima istetoviran motiv ruže, ali u kombinaciji sa zmijom.

Nives Celzijus (40) ispod grudi ima jednu vrlo upečatljivu tetovažu, grančicu masline. Napravila ju je u veljači ove godine, a na fotki di ju prikazuje dobila je mnoge komplimente od fanova.

Splitska glumica Ana Gruica (38) ispod ruke na rebrima ima vrlo zanimljivu tetovažu dječaka koji lebdi držeći se za balone. Tu tetovaža otkrila je fanovima kada je objavila crno-bijelu fotografiju u toplesu na kojoj pozira poput modela.

Pjevačica Nika Turković najviše voli one minimalističke tetovaže poput simbola zvijezde, sunca i zmije. Osim toga, ima istetovirano i naziv pjesme Say Nothing. Nika je neke od tetovaža na svom tijelu posvetila bivšem dečku Matiji Cveku s kojim je nedavno prekinula.

Voditeljica i fitness trenerica Renata Sopek ima nekoliko tetovaža, a jedna je baš nedavno privukla veliku pozornost drugih. Tetovaža se smjestila na unutrašnjost njezine nadlaktice te na engleskom piše Resilience, što se može prevesti kao otpornost odnosno izdržljivost.

Poznata pjevačica Franka Batelić ima dvije tetovaže, jedna joj se nalazi na gornjem dijelu stopala, a druga na podlaktici. Prije nekoliko godina otkrila je značenje tetovaže na ruci: 'Puno vas pitalo me za značenje jedne od mojih tetovaža. Ova doslovno prevedena sa sanskrta znači san.'

Na nozi je pak istetovirala poznatu latinsku izreku Omnia mea mecum porto, što znači 'Sve svoje nosim sa sobom'.

