Čestitala im Tereza: 26 godina braka Tihane i Saše Zalepugina

Nismo si kupovali poklone, najvažnije nam je da smo zdravi i da smo zajedno, rekla je Tihana Harapin Zalepugin.

Modna agentica je svečanim ručkom sa suprugom Sašom proslavila 26 godina braka. Za susjednim stolom sjedila je Tereza Kesovija pa im se diva nakratko pridružila i čestitala im.

- Nakon vjenčanja otišli smo s kumovima na ručak u Okrugljak i tu tradiciju nastavljamo i danas - rekla nam je Tihana.

Foto: Privatni album

Upoznali su se 1975. na Hvaru no dugo su bili prijatelji i suradnici. Život ih je, prisjeća se Tihana, približavao čak 13 godina.

– Svako malo pozivali bi me na izbore i uvijek kad mi je trebala pomoć, zvala bih Sašu. I on je zvao mene. Počeli smo poslovno surađivati, osjetila sam da se poštujemo, da nešto postoji ali ni jedan to nije htio izreći, definirati – priča Tihana.

Znala je da se Saša bavi radiestezijom. I kad su joj se pojavili problemi sa zdravljem, pozvala ga je doma, da viskom vidi gdje spava. Susjedi je rekla: 'Pozvat ću tog Zalepugina da mi pregleda stan bez obzira što se potom dogodilo'. Saša je, naime, slovio za velikog šarmera i ženskara. Došao joj je doma, vidio da spava na energetskom čvoru, preselio ju je na drugo mjesto i otišao. Onda je Tihana s prijateljicom otišla na večeru u kineski restoran. Onaj u koji je Saša dolazio svaku večer. Sjedio je za susjednim stolom i pogledi su im se sreli.

Foto: Privatni album

– Napokon sam shvatila ‘to je to’, a i on je u meni vidio ‘ona je ta’. Drugi dan me nazvao i pitao hoću li ga pozvati doma kad budem zdrava. Pozvala sam ga jedan četvrtak, a on je ostao do danas – govori naša najpoznatija modna agentica.

Njihov skladan brak traje 26 godina. Vole se kao i prvog dana. Tihana je zadnjih tjedana jako zabrinuta jer je ljetos Saša pao na Hvaru i povrijedio nogu. Sad je, kaže, bolje. Sretna je, živi život kakav je željela. Nakupilo se, ne skriva, godina, ali time se ne zamara. Važno joj je da su oboje dobro. I danas pamti rođendane svih djevojaka s kojima je radila, no one joj, kaže, nisu nadomjestak za vlastito dijete. Njezina je odluka da nema djecu.

– Postala sam gospođa Zalepugin prekasno da bismo imali djece, a samo sa Sašom sam ih željela. I ne žalim zbog toga – rekla nam je Tihana.