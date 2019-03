'Često imam napadaje panike, a ženama uopće nisam prijetnja'

Bivša Playboyeva zečica Ena Čobanov (32), umjetnički Friedrich natjecateljica je novog showa 'Ljepotice i genijalci', a osim što pažnju mami seksepilnim fotografijama na društvenim mrežama, bavi se u glumom. Stigla je čak do Bolivuda i često je na snimanjima u Indiji.

Foto: Instagram

Glumila je u seriji 'Door no. 403' koja je prošle godine osvojila nagradu za najbolju web seriju, a do kraja ove godine snima film namijenjen indijskom tržištu.

- S obzirom na to da sam po prirodi dosta povučena, imam tendenciju da se s vremena na vrijeme natjeram prihvatiti izazove koji me na prvu čak i straše - rekla je Ena za Avaz.ba.

Foto: Instagram

Do Bolivuda je došla nakon suradnje s indijskim fotografom L'ramom Chandranom. Fotografije su, kaže Ena, naišle na odobravanje šire publike i stizale su joj brojne ponude iz filmske i modne industrije.

- Imam sreću što fizički izgledam kao Indijka, izuzev svoje blijede kože koja je u Indiji pojam ljepote - rekla je Friedrich.

Foto: Instagram

Još 2012. snimala se za hrvatski 'Playboy', a potom i za još neka izdanja. Ni kritikama ni pohvalama ne dopušta da ju diraju.

- Vjerujem da je za čovjeka bolje da ne prima srcu komentare na internetu. Nema smisla gubiti živce zbog tuđeg mišljenja, koje ne možeš promijeniti, niti se treba mijenjati u nadi da ćeš biti bolje prihvaćen u širokim masama. Što prije prihvatite da ne možete usrećiti sve, to bolje za vas, vaš želudac i štitnjaču - rekla je.

Foto: Instagram

Ena je otkrila da se bori s anksioznošću. Pokušava se, kaže, što manje ograničavati i svakodnevno se bori sa simptomima.

- Prisiljavam se činiti stvari koje me dovode do napada panike jer ne želim provesti život unutar četiri zida samo zato što se gušim, ne mogu disati i srce mi hoće iskočiti iz grudi ako me neko pogleda, ako prijeđem preko ceste, uđem u dućan ili, ne daj, Bože, prošetam sama po trgu. Život zna biti težak, ali isto tako zna biti i prekrasan. Sve je u našim rukama - objasnila je Ena.

Foto: Instagram

Iako se slikala za 'Playboy', smatra da ju žene ne doživljavaju kao prijetnju.

- Ne mislim da izgledam veoma atraktivno, pogotovo ne u stvarnom životu. Ukoliko nisam na snimanjima, vrijeme provodim u tajicama i trenirkama, nenašminkana. U tom izdanju izgledam kao mladi dečkić pa me žene ni ne doživljavaju kao potencijalnu prijetnju koja će im oteti supruga - našalila se.