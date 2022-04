Četiri godine od tragične smrti svjetski poznatog DJ-a Avicii-a

Beživotno tijelo Tima Berglinga, koji je javnosti poznat kao popularni producent i DJ Avicii, pronađeno je u gradu Muscatu u Omanu u na današnji dan 2018. godine. Imao je 28 godina.

Avicii je bio jedan od predvodnika suvremenog Electronic Dance pokreta i jedan od rijetkih DJ-jeva koji je punio arene diljem svijeta. Osvojio je dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja.

Njegova posljednja objava na Twitteru bila je posvećena upravo nominaciji za nagradu Billboard za 2018. godinu.

Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!',' The Days' i You Make Me' te mega popularni 'Le7els'. Surađivao je s glazbenim zvijezdama kao što su Coldplay i Madonna, a domaća publika imala ga je priliku vidjeti na festivalu Ultra Europe u Splitu.

Inače, glazbenik se borio s akutnim pankreatitisom. Riječ je o potencijalno vrlo opasnoj upali gušterače koja je uzrokovana pretjeranim konzumiranjem alkohola, piše Daily Mail.

Zbog toga su mu 2014. uklonjeni žučni mjehur i slijepo crijevo pa je morao otkazati nastupe kako bi se oporavio. Od turneja je odustao dvije godine kasnije te se posvetio radu u studiju.

