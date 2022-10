Četiri lokacije u centru Zagreba postale su pozornica: 'Festival ljudi' oduševio je sve prisutne

U subotu su građani Zagreba bili dijelom jednog vrlo posebnog umjetničkog projekta, 'Dana otvorenog grada'. Unatoč maglovitom jutru, događanje u organizaciji donedavne intendantice HNK u Zagrebu Dubravke Vrgoč, redateljice Anice Tomić i redatelja Ivice Buljana u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, privuklo je velik broj građana, a atmosfera je na sve četiri lokacije pokazala, ne samo koliko su građani Zagreba željni ovakvih umjetničkih sadržaja, nego i koliko vole u njima participirati.

U sklopu projekta 'Dan otvorenog grada' neke od najljepših lokacija Zagreba postale su pozornica na otvorenom, što je izazvalo iskreno oduševljenje svih prisutnih, kako građana, tako i njegovih posjetitelja. Idejna nositeljica ovog je projekta Dubravka Vrgoč.

- Iskustvo koje smo imali proteklih osam godina na 'Danu otvorenog trga' pomoglo nam je da osmislimo projekt 'Dana otvorenog grada', čija je ideja proširiti se na javne prostore grada Zagreba i pozvati njegove građane na suradnju. Želja nam je bila u doba brojnih katastrofa od potresa do pandemije, vratiti entuzijazam onih koji u gradu žive, i onih koji kroz njega prolaze - započela je Vrgoč.

Pozitivna energija umjetnika i građana tijekom ove subote pokazala nam je kako ovakve akcije doista pomažu u zajedničkom osmišljavanju slike grada kakvog bi željeli imati. Od pjesmama iz mladosti zborista na Trgu bana Jelačića, do pruženih ruku na Trgu kralja Tomislava, zatim tekstova koji se čitaju o Zagrebu iz prošlosti, pa do glumaca koji u parku Tuškanac govore tekstove od Shakespearea do Lidije Deduš - sve je to pokazalo, uz veliki interes gledatelja kako grad može živjeti s umjetnicima. Stoga iz ovog subotnjeg iskustva, već planiramo nastavak ovog projekta na više lokacija našeg Grada, s više umjetnika i više građana koji će zajedno usprkos katastrofičnom vremenu učiniti našu stvarnost uzbudljivijom - zaključila je Dubravka Vrgoč.

Redateljica Ana Tomić se nada da će se projekt iduće godine proširiti na više lokacija.

- Građanke i građani ponovno su pokazali kako vole Zagreb u njegovoj punini i kako svojim sudjelovanjem postaju dio njegove kulturne duše. Tajna ljubav Zagreba i njegovih stanovnika, te slučajnih prolaznika, na današnji dan postala je ponovno javna. Trgovi su odisali zajedništvom, veseljem srećom i empatijom - rekla je Tomić.

- Sljedeće godine nadam se kako ćemo se proširiti na više lokacije u kojima će građani sudjelovati još intenzivnije, pa čak moći predlagati neke svoje ideje koje ćemo, nadam se uspjeti ostvariti. Ova prva godina bila je isprepletena, pjesmom, happeningom, tekstovima o povijesti grada, kao i klasičnim i suvremenim autorima koji su oduševili sve prisutne - dodala je Anica.

- Ovom prilikom zahvaljujem svima koji su uveličali ovaj dan, kolegama glumcima koji su nas kroz sjajnu interakciju uveli u neke nove svjetove, a posebice želim zahvaliti našim sugrađanima starije životne dobi koji su nas svojom pjesmom uveli u vremeplov prošlosti, a mi smo s njima kroz najljepše pjesme zaplovili u bolju budućnost - rekla nam je redateljica Anica Tomić.

Njen kolega Ivica Buljan ovo događanje je nazvao festivalom ljudi, jer to 'Dan otvorenog grada' doista i jest.

- Život u nekom gradu nezamisliv je bez umjetnosti i umjetnika. Danas smo slušali zborove umirovljenika, zagrebačke šansone, crtice o gradu kakav je bio u vrijeme Šenoe. Na Tuškancu, u šumi, odvijali su se prizori iz Macbetha, Sna ivanjske noći, Romea i Julije, pa monolog iz Velikog diktatora, iz Krabulje crvene smrti, odlomke iz romana Nobelovki Herte Muller i Annie Ernaux. Publika ih je tražila i nalazila u šetnji kroz šumu. U Zagrebu živi mnogo umjetnika, ali nemaju izravan dodir s građanima, osim u institucijama. Ovo je način da se ukaže kako u svim godišnjim dobima ima napraviti slavlje s glumcima. Predstava, akcija, performans, koncert - rekao nam je redatelj.

