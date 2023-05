Četiri pjesme s ovogodišnjeg Eurosonga ušle su u ljestvicu 10 najslušanijih u Velikoj Britaniji

Četiri pjesme s ovogodišnjeg Eurosonga našle su se istovremeno na ljestvici 10 najslušanijih pjesama u Velikoj Britaniji, prenosi BBC.

Pjesma 'Tattoo' ovogodišnje pobjednice Eurosonga, Loreen (39) našla se na drugom mjestu.

Finski pjevač Käärijä (29) s pjesmom 'Cha Cha Cha' našao se na šestom mjestu, a ovo je prvi put da se pjesma na finskom jeziku pojavila na ljestvici.

Na devetom mjestu našla se predstavnica Velike Britanije Mae Muller (25) s pjesmom 'I wrote a song'.

Na desetom mjestu najslušanijih pjesama ovog tjedna, našla se Norvežanka Alessandra (20) s pjesmom 'Queen Of Kings' koja je na Eurosongu završila na petom mjestu.

Prema tvrtki Official Charts Company, do sada su samo dvije pjesme s Eurosonga istovremeno bile na ljestvici 10 najslušanijih pjesama i to 1982. godine kada je njemačka predstavnica Nicole s pjesmom 'A Little Peace' bila na prvom mjestu te grupa Bardo iz Ujedinjenog Kraljevstva s pjesmom 'One Step Further' koja je tada zauzela drugo mjesto.

