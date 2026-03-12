Obavijesti

Foto: IGOR CECELJA-CCLA_185
PRISJETILI SE POČETAKA PLUS+

Četiri Tenora slave 10 godina postojanja: 'Šokiramo publiku jer spontano divljamo na sceni'

Piše Zrinka Medak Radić,

Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozjak 14. i 15. travnja pjevaju u Lisinskom i otkrivaju s čime iznenađuju publiku, a nije glas

Na domaćoj glazbenoj sceni već se cijelo desetljeće nalaze 4 Tenora, odnosno Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozjak. Svojim snažnim vokalima, interpretacijama arija, kancona i domaćih evergreena od 2016. godine osvajaju publiku diljem Hrvatske i regije.

