Četiri Tenora slave 10 godina postojanja: 'Šokiramo publiku jer spontano divljamo na sceni'
Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozjak 14. i 15. travnja pjevaju u Lisinskom i otkrivaju s čime iznenađuju publiku, a nije glas
Na domaćoj glazbenoj sceni već se cijelo desetljeće nalaze 4 Tenora, odnosno Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozjak. Svojim snažnim vokalima, interpretacijama arija, kancona i domaćih evergreena od 2016. godine osvajaju publiku diljem Hrvatske i regije.
