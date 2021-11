Uzavrela se utrka za književnu nagradu Fric. Između 50-tak izvanrednih knjiga u širi izbor ušlo je njih 14 najboljih.

Tako je u 14 finalista ušla i Staša Aras sa zbirkom objedinjenih dvanaest kratkih priča - 12 pred zidom. U utrci je su i Autobusne bilješke Selvedina Avdića, koje nastale u autobusu, tu su i Magdalena Blažević s djelom Svetkovina, kao i Ivana Bodrožić s knjigom Sinovi. kćer, ali i roman Elvisa Bošnjaka Gdje je nestao Kir.

Među finalistima se našao i roman Putujuće kazalište autora Zorana Ferića, ali i roman Na Vrbasu tekija Josipa Mlakića, koji je inspiriran Andrićevim književnim stvaralaštvom. Među najboljima je i knjiga Prometejev sin Jurice Pavičića, ali i petnaest priča Korane Serdarević - Gušterov repo. Finalist je i Ognjen Spahić s romanom Pod oba Sunca, koji pokazuje raskoš pripovjednoga talenta, ali i Nada Topić s knjigom Morpho Amathonte. Frica love i Damir Uzonović s dirljivim romanom Ja sam, Nora Verde s knjigom Moja dota te Ivan Vidak s romanom o seoskom siročetu Radio Siga.

- U ovogodišnjim polufinalistima uočava se brojčana dominacija romana - njih čak deset, a zajednički im je nazivnik taj da zajedničkog nazivnika – nema. Obilježava ih tematski i stilski pluralizam, raspon od povijesnog do poetskog romana, od kritičkog do magijskog realizma, od naturalističkih do fantastičnih motiva, od autofikcije do dokumentarizma, od angažiranosti do elemenata eskapizma - rekla je predsjednica žirija Jagna Pogačnik.

Nagrada Fric dodjeljuje se godišnje za knjigu fikcijske proze napisanu na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1.7.2020. - 30.6.2021. U konkurenciju ulaze svi romani, zbirke pripovijedaka ili novela, svi neprevedeni premijerno objavljeni naslovi na jednom od pobrojanih jezika u izbornom razdoblju koji su pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dobili po UDK-a signaturu XXX-3. U konkurenciju ne ulaze ponovljena izdanja ili ona kojih je većinski dio već objavljen. Ove godine žiri koji bira najbolju fikcijsku prozu je: Jagna Pogačnik (predsjednica), Igor Vikić, urednik kulture tjednika Express, Tomislav Brlek, profesor na Katedri za opću povijest književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U žiriju sjedi i odvjetnik i veliki kolekcionar te ljubitelj knjiga Čedo Prodanović, Dubravka Vrgoč, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, povjesničar Hrvoje Klasić i molekularna biologinja Dragomira Majhen. Šest naslova užeg izbora bit će proglašeno tijekom prosinca 2021.

Dobitnik Nagrade Fric, koja uključuje i financijski dio, svotu od 75.000 kuna (bruto), bit će proglašen u siječnju ili veljači 2022. Nagrada iznimno može biti podijeljena između više dobitnika/ca. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. Podsjećamo, dobitnik Nagrade Fric za godinu 2016/17 bio je Damir Karakaš za roman “Sjećanje šume”, za 2017/18 Jurica Pavičić za roman “Crvena voda”, za 2018/19 Darko Cvijetić za roman “Schindlerov lift”, za sezonu 2019/20 Marko Gregur za roman “Vošicki”.