Chalamet otkrio: 'Trebao sam se udebljati 10 kg za ulogu Dylana'

Timothee Chalamet (29), glumac nominiran za Oscara za svoju ulogu Boba Dylana u biografskom filmu 'A Complete Unknown', otkrio je koliko se morao posvetiti ulozi Dylana.

- Vjerovali ili ne, bio sam mršaviji od njega. Tanji od Boba. Morao sam se udebljati 10 kila da postanem Bob Dylan - rekao je glumac za AP News te dodao kako je osim fizičke promjene morao učiti i ponašanje Dylana.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Chalamet je morao pjevati, govoriti, svirati gitaru i usnu harmoniku kao Bob, a morao je čak i hodati i kretati se kao on, a u jednom je periodu imao i Dylanove stihove pjesama zalijepljene na zidu.

Posjetio je Dylanov dom iz djetinjstva i proputovao dio srednjeg zapada kako bi se vratio njegovim stopama.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

- To nije bio pokušaj iskopavanja točnog otiska stopala i vidjeti je li ostalo nešto DNK i gdje je on bio psihološki u to vrijeme. Poanta je bila osjetiti energiju ovih mjesta i preboljeti neku nesigurnost koju sam imao zbog odrastanja u središtu Manhattana 2000-tih - rekao je Chalamet i naglasio kako je proveo puno vremena u Duluthu i Hibbingu te Wisconsinu, Chicagu i New Yorku.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Chalamet je trebao imati četiri mjeseca da se pripremi za ovu ulogu jer je ulogu dobio još 2018., no zbog pandemije i svega što se događalo u svijetu, rok se produžio na pet godina. Priprema je toliko dugo trajala da je glumac već na setu Willy Wonke i filma 'Dune' vježbao pjevati kao Dylan.

Bob Dylan (83) na društvenim je mrežama podržao film i glumca koji će utjeloviti njega u mladim danima.

- Timmy je briljantan glumac pa sam siguran da će biti potpuno uvjerljiv kao ja. Ili mlađi ja. Ili neki drugi ja. Film je preuzet iz knjige Elijaha Walda Dylan Goes Electric - knjige koja je izašla 2015. To je fantastično prepričavanje događaja iz ranih 60-ih koji su doveli do fijaska u Newportu. Nakon što pogledate film, pročitajte knjigu - napisao je Dylan na platformi X.

File photo of U.S. musician Bob Dylan performing during on day 2 of The Hop Festival in Paddock Wood | Foto: Ki Price/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumac je ispričao kako su ga godine pripreme za ovu ulogu promijenile i oblikovale, a na to je najveći utjecaj imalo oživljavanje uloge koja postoji u pravom životu te događaji koji su se stvarno dogodili.

- To su bili novi aspekti mog iskustva kao umjetnika. Osim toga, ljudi će od toga napraviti što žele, što je potpuno pošteno. Mislim da je i to izvrstan Bobov pogled na svijet. Radi s njim što želiš - rekao je Chalamet.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Glumac još nije upoznao poznatog Boba Dylana, a ako bude prilike za to, volio bi mu zahvaliti.

- Ne bi mu zahvalio za iskustvo upoznavanja ili za iskustvo utjelovljenja njegove uloge. Zahvalio bi mu na njegovoj glazbi, umjetnosti i djelima - rekao je Chalamet.