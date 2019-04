Charlie Chaplin: 'Bio je filmska ikona, a ujedno i najveći sadist'

Ove godine u kina dolazi film “Joker” s Joaquinom Phoenixom (44) u glavnoj ulozi. Svojevrsni je to “prequel” o zločincu iz Gothama te priča o tome kako je postao zločinac kojeg znamo iz “Batmana”.

Ujedno, ove godine 16. travnja slavimo 130. obljetnicu rođenja komičara i redatelja Charlieja Chaplina. Kakve to veze jedno s drugim ima, pitate se, osim što je riječ o kinematografiji. Naime, ako pogledate najavu za film “Joker”, cijelo ćete vrijeme slušati pjesmu “Smile” (koju je Nat King Cole svojedobno učinio hitom).

Foto: IMDB

“Smile though your heart is aching, Smile even though it’s breaking...”. Melodiju tog, možemo slobodno reći, klasika napisao je nitko drugi doli Charlie Chaplin, i to za svoj film “Moderna vremena” iz 1939. godine. Iako nije imao pojma o notama i kolegama je pjevušio melodiju da je oni zapišu, komičarski je genij bio samouk na klaviru i violončelu te je redovito skladao glazbu za svoja ostvarenja.

Osim što je udario temelje filmskoj industriji i umjetnosti kakvu poznajemo, Chaplin je stvarao i nezaboravnu glazbu. (Možda je zato i više nego primjereno njegove filmove gledati u pratnji orkestra).

- On je najveći sadist na svijetu kojeg sam ikad upoznao i s kojim sam imao prilike raditi - rekao je o već ostarjelom genijalcu glumac Marlon Brando. Oni su, naime, zajedno surađivali na filmu “Grofica iz Hong Konga” 1967. Chaplin je imao 77, a Brando 43 godine.

Foto: IMDB

- Sadistički se iživljavao na svima, posebno na sinu Sydneyu, kojem je govorio najružnije stvari koje sam ikad čuo. Tamo je bila Sydneyeva maćeha Oona O’Neill, ali nije ga branila. Ja sam jednom zakasnio 15 minuta na set i pred svima je urlao da sam sramota i kreten. Na kraju sam ga natjerao da se ispriča - rekao je u svojoj biografiji o filmskoj legendi jednako legendarni Brando.

Chaplinov život, pa maltene i umjetničko djelovanje, proteže se, od viktorijanske Engleske, gdje je rođen u obitelji performera u varijeteu, do šezdesetih godina 20. stoljeća. Mali je Chaplin rođen u teškom siromaštvu, otac ih je napustio, a majku su, kad je on imao 13 godina, poslali u ludnicu. On je nekoliko puta završavao u ubožnicama, a kao plesač i asistent uličnim izvođačima počeo je raditi kao devetogodišnjak. Zanimljivo je kako je komičar cijeli život imao pismo čovjeka imena Jack Hill koji tvrdi kako je Chaplin rođen u romskoj karavani u Engleskoj te da su mu roditelji i svi preci bili “zabavljači” i članovi tzv. putujućeg naroda. To, skupa sa siromaštvom, objasnilo bi stvaranje Chaplinova lika Skitnice koji ga je i proslavio.

Foto: IMDB

Prema drugoj “teoriji zavjere”, komičar je rođen kao Israel Thorstein te je promijenio ime. Naime, nitko do danas nije pronašao njegov rodni list. I za života u Americi, gdje je njegova karijera ubrzo procvala, bio je kontroverzan. Posebno zato što je, kao i recimo roker Jerry Lee Lewis, imao slabost na vrlo, vrlo mlađe djevojke od sebe. Kad je imao 29, oženio se 16-godišnjom Mildred Harris, a razveli su se dvije godine poslije. S 35 se oženio također 16-godišnjom Lilit MacMurray, i to u Meksiku kako ga u Kaliforniji ne bi proglasili silovateljem. Razveli su se tri godine poslije. Pauline Levy imala je 20 kad su se oženili, a Chaplin 47 godina. Razišli su se nakon šest godina. Njegova posljednja supruga, Oona O’Neill, kći dramaturga Eugenea O’Neilla (koji je bio šest mjeseci stariji od Chaplina te je zbog tog braka prekinuo kontakt s kćeri), imala je 18 kad je on imao 54 godine. Dobili su osmero djece i ostali zajedno do njegove smrti na Božić 1977. godine.

U Oonu je bio zaljubljen i pisac J. D. Salinger, koji je bio toliko zgrožen njezinim izborom da joj je poslao detaljno i vulgarno pismo o tome kako će izgledati “degutantna prva bračna noć između nje i Chaplina”. Od njihove djece najpoznatija je glumica Geraldine Chaplin. I njezina kći Oona Chaplin (koja je ime dobila po baki), a koja je po ocu čileanska Mapuche Indijanka, nastavila je obiteljskim glumačkim stopama.

Foto: IMDB

Chaplin je iz svih četiriju brakova imao mnoštvo djece, ukupno 11. Njegovo prvo dijete, s Mildred Harris, sin Norman Spencer rođen je 1919., a preminuo je samo tri dana poslije. Pokopali su ga ispod kamena na kojem samo piše “The Little Mouse” (mali miš). Genijalac komedije i nijemog filma sve je supruge, navodno, varao, a i prema djeci je znao biti grub. Jedan od njegovih sinova tvrdi kako je, usprkos nedostatku formalnog školovanja, bio vrlo politički aktivan (što je i više nego vidljivo iz njegovih filmova) te da bi “sigurno, da je živ, glasovao za Bernieja Sandersa”. Chaplin, odnosno njegov alter ego, Skitnica, prvi je glumac/lik koji je krasio naslovnicu časopisa Time (1925. godine), što samo dodatno podcrtava koliko je Chaplin utkan u tkivo prošlog, a posredno, i ovog stoljeća.

Malo ljudi zna da je uz sve to sam montirao svoje filmove, posebno na vrhuncu karijere, kad je bio uvjeren da sam može sve najbolje napraviti. Jednu je glumicu tjerao da gotovo 400 puta (skoro tjedan dana) snima istu scenu dugu tek 27 sekundi - toliki je bio perfekcionist. Njegove su filmove prikazivali na stropovima vojnih bolnica kako bi ranjenim vojnicima koji su ležali u krevetima dignuli moral i podsjetili za što se bore (Chaplin se, na kraju krajeva, rugao i Hitleru). Chaplin i danas ilustrira koliko je tanka granica između tragedije i komedije, patosa i smijeha, ozbiljnih tema i sitnica što život znače.