U utorak je u londonskoj bolnici u krugu obitelji preminuo Charlie Watts, bubnjar legendarnog rock benda The Rolling Stones. Njegova obitelj zamolila je za privatnost tijekom ovog tužnog razdoblja.

Watts je iza sebe ostavio suprugu Shirley Ann Shepherd, s kojom je u braku bio od 1964., dugih 57 godina. Uvijek joj je ostao vjeran, a samo četiri godine nakon vjenčanja dobili su kćer jedinicu Seraphinu (53).

Tvrdio je kako ključ njihovog uspješnog braka to što on nikada nije bio 'tipična rock zvijezda' i što su uvijek držali do privatnosti.

- Nikada nisam volio davati intervjue, morao sam krenuti tek nakon što je Mick rekao da mu je dosta sve odrađivati sam - izjavio je Charlie.

Za razliku od drugih članova The Rolling Stonesa, tijekom turneja nije spavao sa svojim obožavateljicama.

- Ja sam imao 278 djevojaka, Brian 130, Mick otprilike 30, Keith 6, a Charlie samo jednu - rekao je basist Bill Wyman (84), prisjećajući se njihove prve turneje.

Charlie je svoju suprugu upoznao kad su studirali, prije nego je postao član Stonesa. Oboje su bili umjetnici, Watts je studirao grafički dizajn, a Shirley je bila na kiparskom odsjeku.

- Ona je iznimna žena. Jedino za čime žalim u životu je to što nisam dovoljno bio kod kuće. Ali svaki put kad bih se vratio s turneje rekla bi mi da sam nemoguć i neka ponovno otiđem - rekao je bubnjar o Shirley.

Navodno ju Charlie nije prevario ni kad je bend posjetio vilu Hugha Hefnera. Umjesto Playboyevih zečica, više ga je zanimala soba s igrama.

Međutim, njihov brak i obitelj gotovo su bili uništeni sredinom '80-ih godina. Tada se Watts po prvi put okrenuo drogama i alkoholu zbog 'obiteljskih problema'.

- Posao sam druga osoba. Bio sam veoma bolestan, kći mi je govorila da izgledam kao Drakula. Zamalo sam izgubio sve pa čak i svoju suprug. Zbilja sam poludio - opisao je to vrijeme Watts.

Charlie je uspio pobijediti svoju ovisnost radi svoje supruge i rekao je da 'droge i alkohol nikad nisu bile njegov stil'.

Par se skrasio u Devonu, a 1996. godine dobili su unuku Charlotte (25). Zajedno su imali farmu konja, a u svibnju 2020. godine su udomili 5-godišnju kujicu Suzie, koja je spašena iz utrka pasa. Fotografija tog dana jedna je od njihovih posljednjih zajedničkih fotografija.