Charlize Theron je spremna glumiti u lezbijskoj verziji 'Umri muški': 'Gdje da potpišem?'

Južnoafrička glumica Charlize Theron (47) razveselila je jednog obožavatelja, ali i mnoge druge, kada mu je na njegov tvit odgovorila da joj se sviđa njegov prijedlog za njezin potencijalni novi film.

Kada je prošle godine jedan tviteraš iznio ležeran prijedlog na Twitteru vjerojatno nije očekivao oduševljenje koje će pokrenuti.

- Lezbijski božićni filmovi su ok i dobri, ali ono što stvarno želim vidjeti je 'Umri muški' u čijoj verziji Charlize Theron divlja kako bi spasila svoju ženu - napisao je na Twitteru njezin obožavatelj.

- Gdje da potpišem? - odgovorila mu je Theron.

U velikom intervjuu za Vanity Fair Theron je potvrdila da joj je to sjajna ideja te kazala kako je spremna prihvatiti takvu ulogu te da joj samo nedostaje studio koji bi bio voljan snimiti taj film.

- Da, bih, zato sam i odgovorila odmah na Twitteru, jer sam jednostavno mislila tada, a i sada, da je to sjajno. Pomislila sam 'ova osoba mora početi predlagati stvari. To je odlična ideja. A činjenica da bi bile dvije žene, odmah sam pomislila 'Da, potpiši me za to' - priznala je Charlize.

Theron je u akcijskim hitovima 'The Old Guard', 'Atomska plavuša' i 'Mad Max: Fury Road' pokazala izniman talent u brojnim žestokim scenama. Za očekivati je da bi se odlično snašla u ženskoj verziji kultnog Johna McClanea. Za sada nema konkretnih dogovora o nekom sličnom filmu.

U međuvremenu, dok radi na drugim projektima i čeka da netko napiše lezbijski 'Umri muški', Charlize je promijenila imidž i obojila svoju prepoznatljivu plavu kosu u crno. Imidž je navodno promijenila zbog uloge u filmu 'Old Guard 2'.

