I mam više favorita. Ali nikog ne favoriziram. Svi su na jednakim pozicijama, govori nam diplomatski najiskusniji član žirija u “Masterchefu” Damir Tomljanović (45). I najtopliji, što ne čudi jer osim izazova u kuhinji radi i kao profesor gastronomije u ugostiteljskim školama i na veleučilištima pa je kandidatima najmilije kad dobiju pohvalu od njega.

Je li u showu bilo trenutaka kad ste bili ljuti/razočarani što netko od natjecatelja ne bi poslušao savjete, što su bili tvrdoglavi pa im neko jelo nije uspjelo?

Ja sam emotivac. Uvijek sam bio u svemu što sam radio. Mislim da vam je time sve jasno.

Profesionalni put počeli ste 1990. Koja je glavna razlika u počecima tada i sada? Tko je od roditelja najviše utjecao na vas kao kuhara?

Početak je najlakši. Ne znate što vas čeka. Puno toga se promijenilo nabolje. Viši su profesionalni standardi, kuhinje su bolje opremljene, uvjeti rada su bolji, plaće. Ono što se nije promijenilo je to da je to i dalje težak fizički posao s puno stresa. Chef postajete kad ste spremni. Da biste bili chef, morate prvo imati to stanje svijesti, uma, vještine, respekta prema ljudima s kojima radite i prema ljudima koji su vam dali posao. Biti chef ne znači i biti najbolji kuhar u timu. Ali morate biti najbolji vođa i strateg. Vi vodite i vi ste odgovorni. Moja majka je bila figura u mom životu koja mi je dala dio svoje osobnosti i ugradila je u moju. Kuhanje je samo dio ljubavi koju je nesebično dijelila svima oko sebe.

Je li bilo dana kada ste htjeli odustati? Kako ste se oduprijeli tome?

Bilo je dana kad nisam bio normalan. Od iscrpljenosti, stresa, nezadovoljstva osobnim životom jer ga nije bilo. Ne pokazujete to svima, ali svatko tko je istinski radio ovaj posao, zna o čemu pričam. Imate uspona i padova. Moj odgovor na sve te dvojbe je uvijek bio rad i širenje vidika. Svoju firmu sam nazvao Kužinavanje jer radim sve ono što Kužina ili Kuhinja zahtijeva da bi funkcionirala. Ja sam kuhar i uvijek ću biti. To je ono što jesam. Ali uvijek možete biti i malo više. I vraćati se sretniji u kuhinju.

Što biste poručili mladima koji sanjaju o otvaranju vlastita restorana?

Ne volim davati savjete. Više volim reći svoja životna iskustva iz moje profesije, a zaključke neka izvuku sami. Tko sam ja da nekome diram u snove. Svi moramo sanjati. To je najčišći oblik motivacije.

Mislite li da bi u škole ponovno trebalo uvesti predmet “domaćinstvo” kao što je to bilo nekad? Sve više mladih ne zna osnovna jela napraviti... (ili ih jednostavno to ne zanima).

Hahahahaha. Sjetio sam se sebe i kada sam radio goblen u domaćinstvu. Mislim da bi trebalo mladim ljudima dati priliku da dobiju neke vještine u školama s kojima bi se lakše osamostalili u životu. Hoće li se taj predmet zvati domaćinstvo ili 'starci su me izbacili van iz kuće, a nema Lastana', svejedno. Nova vremena, slični problemi. Ja sam za.

Kad biste zauvijek morali kuhati pet jela, koja bi to bila?

Ufff. Samo pet. Ne mogu tako odlučiti. Volim kuhati rižota, tjestenine, juhe, pečenja, kakav bi bio život mi bez ribe, škampa, janjetine, lešada..Volim kuhati, volim jesti, volim život. Ne mogu... To je kao da pitate roditelje koje im je dijete najdraže. Nemoguć odgovor.

Da niste chef, bavili biste se...?

Profesionalni vojnik. Ali to je druga priča.

Tko kuha kod kuće?

Žena. I hvala joj što me trpi. Nije lako živjeti sa mnom. Jer uglavnom nisam doma.

Svojedobno ste ispričali da vas je posao koštao zdravlja i prvog braka. Što ste otad promijenili u načinu razmišljanja prema poslu? Znači li to da ste sad manje perfekcionist u kuhinji?

Volim svoj posao, ali nakon 25 godina, ostavio je tragova i na zdravlju i u privatnom životu. To je nešto što puno mojih kolega zna i svjesno je i nosi se na ovaj ili onaj način s tim problemom. Ne možete prestati biti perfekcionist u kuhinji, barem ne ja. Ali možete birati koji tip kuhinje želite kuhati, i u njoj biti najbolji što možete. Puno puta kažem mladim chefovima, ima mjesta za sve nas. Nema loše hrane, samo loše skuhane.