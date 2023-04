Chef Mario Mandarić pokazao se na plesnom podiju, a uskoro će ostvariti svoj dječački san

Hrvatski chef Mario Mandarić (31), osim što vrijedno trenira za nastupe u 'Plesu sa zvijezdama', pohađa i pilotsku školu. Trenutačno je na jedanaestom satu, a ima još njih trideset dok ne dobije u rukama dozvolu za letenje.

POGLEDAJTE VIDEO:



- Ispunjenje dječačkog sna - otkrio je Mario za IN Magazin, a sati koje provodi u avionu u posljednja 2 mjeseca su se smanjili zbog treniranja za plesno natjecanje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Helena me pustila, jedva...izvući ćemo mi to - rekao je Mario aludirajući na svoju plesnu partnericu Helenu Naletilić, a poručio je kako mu je to teže od pilotiranja.

- Ja bi rekao da je teže plesanje...i ovo mi je krenulo dobro - objasnio je Mario koji je prvo iskustvo kuhanja stekao kao 17-godišnjak bez formalnog obrazovanja, radeći na brodu.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Nakon što je usavršio kulinarsko znanje, proslavio se pop-up restoranom na Tajlandu, koji su posjećivale mnoge svjetske zvijezde.

Michellinova zvjezdica, rad u svjetski poznatim restoranima i nagrada za najboljeg hrvatskog chefa krase njegov životopis. Ipak, valja istaknuti i njegovo humanitarno srce.

Sa suprugom Mateom gradi bunare u Africi, a izgradili su već njih 66 u selima Ugande.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Gradnja bunara ne samo da spašava živote nego drastično utječe na kvalitetu života - objasnio je Mario.

Najčitaniji članci