Chef Tom Gretić uslijed korona krize traži gaže po Beogradu...

Mnogi su ga upitali kako to da se kao poznati chef odlučio sada na takve drastične poteze, te zašto to isto nije napravio i u Hrvatskoj. No 'veliki' kuhar nije odgovarao

<p>Korona kriza nije pogodila samo estradne zvijezde, jer uz njih osim vlasnika kafića i noćnih klubova, sada muku muče i mnogi drugi, čak i nadasve poznati i nepoznati kuhari.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ilegalne zabave u klubovima</strong></p><p>U jednu u tih skupina svakako bi mogli uvrstiti poznatog chefa <strong>Toma Gretića</strong>, a koji je na svom Facebook profilu ponudio svoje usluge u susjednoj državi.</p><p>- Beograđani. Vlasnici restorana. Vinari. Tom Gretić vam nudi jedinstvenu priliku da u svome restoranu ili vinariji organizirate specijalnu večeru sa kuhanjem sa jednim od najboljih kuhara na Balkanu. Ponudite svojim gostim jedinstveni događaj gastronomskih užitaka. Isto tako nudi se mogućnost sparivanja hrane sa vinom, pa ako imate omiljenog vinara, večera se može bazirati na hrani koja će u najboljem svijetlu prezentirati izabrana vina. Isto tako, ako želite unaprijediti svoju ponudu ili kuhanje u svom restoranu, Tom Gretić nudi usluge konzalting koji kroz trening kuhinjskog osoblja garantira poboljšanje kvalitete hrane i sretnije goste. Obratite se sa povjerenjem. Sve informacije i pitanja šaljite u inbox - stoji u njegovoj objavi na Facebooku.</p><p>Zanimljivo je da su mnogi ga upitali kako to da se kao poznati chef odlučio sada na takve drastične poteze, te zašto to isto nije napravio i u Hrvatskoj. No 'veliki' kuhar nije odgovarao, već je takve upite sve redom brisao, a oni koji su se usudili to ga to priupitati micao s liste prijateljstva. Ostaje samo nada da će u susjedstvu i uspjeti. </p>