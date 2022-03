Kum Petra Graše (45), slovenski chef Tomaž Kavčić za RTL.hr je progovorio o kumstvu s pjevačem, prijateljstvu s Danijelom Martinović (50), karijeri te o torti koja je nakon 'vjenčanja godine' izazvala podijeljene komentare domaće javnosti.

- Na svadbi nije bio isti menu kao i na summitu čelnika Europske Unije. Samo jedno jelo je bilo s tog menija. Sve je bilo u organizaciji restorana Adriatic, a ja sam bio taj koji je pripremio aperitiv, prvo jelo, glavno jelo i tortu - otkrio je Tomaž. Naime, torta slovenskog chefa bila je rezervna torta uz još dvije koje su se poslužile gostima.

- Ta torta je moja ideja i poslužujem je već više od 10 godina. Svidjela se svima, a puno gostiju je tražilo još jedan komad, no najbitnije je da se svidjela mladencima. Oni su je željeli i bila je u njihovom stilu - odlična, a s druge strane prizemljena. To su oni, to su mladenci - rekao je chef pa slasticu istaknuo kao jednu od njegovih najpopularnijih umjetničkih djela iz kuhinje.

Restoran poznatog kuhara iz Slovenije jedan je od pet restorana koji su dobili po jednu Michelinovu zvjezdicu u 2020. godini. Sve zasluge pripisuje svom timu jer, kako kaže, pojedinac u tom poslu nikada ne može postići takav uspjeh.

Osim 'običnih ljudi', u Tomažev restoran dolaze i brojna poznata lica, a među njima je bila i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel (67).

- Držim se onoga 'u restoran uđete kao gosti, a izađete kao prijatelji' - rekao je Grašin kum.

Splitskog pjevača, otkriva chef, upoznao je još 1997. godine kada je u njegov restoran došao po preporuci.

- Dogodila se kemija, veliko prijateljstvo i od tada mogu reći da je on moj najbolji prijatelj. Imamo sreće to što imamo isti režim u smislu - vikende radi on, vikende radim i ja. Slobodni smo većinom ponedjeljkom i utorkom. Sva ta naša putovanja su više-manje bila tada. On dolazi kod nas, a ja sam jako puno puta išao i kod njega - otkrio je Tomaž pa dodao da je ostao u odličnim odnosima i s Danijelom Martinović iako su se ona i Grašo rastali nakon 24 godine veze.

Inače, Petar je bio kum kada se slovenski chef ženio s Flavijom, a sada ih vezuje duplo kumstvo. Njegov poziv ga je, priznaje, iznenadio.

- Prošle godine prije Božića putovali smo u Napulj na neformalno druženje svih vlasnika Michelinovih zvijezda. Kada smo sletjeli na aerodrom stali smo u pizzeriju Michele i Petar mi je tamo rekao: 'Tomaž, želja mi je da mi budeš kum' - ispričao je chef.

Kumstvo je odmah prihvatio, a sredinom veljače uveličao je i najljepši dan u životu pjevača koji je tada oženio glazbenicu i skladateljicu Hanu Huljić (31).

- Svadba je bila puna emocija. Svi gosti su usko vezani uz njih - rekao je Tomaž i za kraj pohvalio Petra kao pjevača, ali i kao kuhara.

- On je nevjerojatan talent u kuhinji. Sviđa mu se azijski stil. Svaka mu čast s obzirom na to da je sam usvojio tehnike - zaključio je.