Chefovi MasterChefa ispričali su nam o pripremama za Božić, emisiji: 'Jedva čekamo finale'

Još malo je do finalne emisije "MasterChefa". Proglašenje pobjednika bit će 29. prosinca, a članovi žirija kažu da će to biti novi početak za jednog ili jednu od njih. Jedva čekaju finale. Ljestvica je iz emisije u emisiju viša, a to im diktiraju kandidati. Očekivanja žirija su, slažu se Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić, vrlo velika, a u većini slučajeva natjecatelji ih ne razočaraju. Hvale ih da uistinu puno napreduju na svim poljima kuhinje, a njima kao mentorima nema ništa ljepše nego vidjeti upravo to. Jer znaju da će uspjeti ostvariti sebe kao kuhari, ali na kraju krajeva iz showa će izaći kao snažnije osobe.