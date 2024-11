Cher: 'Bivši suprug uzeo mi je sva novac. Tišina je vladala'

Uzeo mi je sav novac. Mislila sam: 'Mi smo muž i žena. Pola stvari je njegovo, a pola je moje'. Nije mi palo na pamet da postoji drugi način, rekla je pjevačica Cher (78) o pokojnom pjevaču i političaru Sonnyju Bonu u nedavno objavljenim memoarima 'The Memoir (Part One)'.

Sonny i Cher bili su u braku od 1964. do 1975. te su i poslovno surađivali. Upoznali su se 1962. godine, nakon čega su objavili album 'Look at Us', koji je postigao velik uspjeh. U jednom trenutku imali čak pet pjesama na Billboardovoj listi Top 50, a '70-ih su vodili uspješan CBS-ov show 'The Sonny & Cher Comedy Hour'.

Foto: Profimedia

- Voljela bih da ga mogu pitati: 'Sonny, u kojem trenutku si odlučio da mi možeš uzeti sav novac?' - navela je pjevačica.

Prema njezinim riječima, branio joj je i da se druži s prijateljima, a za svoje prevare krivio je nju. Napisala je kako je bila toliko nesretna da je razmišljala o tome da skoči s balkona hotelske sobe u Las Vegasu.

- Probudila sam se rano jednog jutra, mislim da je bilo otprilike pet sati, i samo sam pomislila: 'Neću više ovo raditi. Ostavit ću ga' - otkrila je i dodala:

- Tišina između nas bila je strašna.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Bono je to dopustio pod jednim uvjetom, ako nastavi živjeti s njim radnim danima, kako bi održala njihov imidž u javnosti.

Nakon braka sa Sonnyjem, Cher se vjenčala s glazbenikom Greggom Allmanom. Taj joj je brak također bio traumatičan, a sve zbog toga što je Allman bio ovisan o drogama. Pjevačica je prije u emisiji Jennifer Hudson otkrila da je morala ponovno zaraditi svoje bogatstvo nakon što je izgubila novac.

- U nekom trenutku izgubila sam sav novac koji sam zaradila, pa sam morala početi od nule i zapravo nisam znala što ću učiniti da zaradim za život svoje djece - rekla je Cher.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Istaknula je da joj nije uvijek bilo lako u glazbenoj industriji te da je morala prevladati nekoliko prepreka kako bi ostala na pozornici. No dodala je kako vjeruje da je sreća odigrala veliku ulogu u njezinoj dugogodišnjoj glazbenoj karijeri.

- Imam sreće. Prava sam sretnica jer mislim kako nije dovoljno biti talentiran da budeš u našem poslu, moraš imati i sreće. Govorim to zato što znam ljude koji znaju pjevati, ali nisu bili te sreće - zaključila je slavna Amerikanka.

Foto: Hubert Boesl/DPA