Chris Rock zaustavio Smithovo uhićenje: 'Policija je već stigla, bili su spremni odvesti Willa...'

Četiri puna dana trebala su Akademiji da se službeno oglasi nakon incidenta na ovogodišnjim Oscarima, a onda kad su to konačno i učinili, priopćenjem su mnoge tek dodatno razočarali. Tvrde da su Willa Smitha (53), nakon što je napao komičara Chrisa Rocka (57), odmah zamolili da napusti ceremoniju, ali da je glumac to uporno odbijao učiniti. Protiv glumca su, tvrde, pokrenuli disciplinski postupak jer je prekršio pravila ponašanja. To uključuje neprimjereni fizički kontakt, upućivanje prijetnje i narušavanje ugleda Akademije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako su kasnije rezolutno osudili njegov potez, ni po čemu se ne da zaključiti da je Smith zaista bio nepoželjan na ostatku ceremonije, a sve više onih koji su svjedočili incidentu tvrdi da od Smitha nitko nije ni tražio da napusti ceremoniju na kojoj je bilo sasvim izvjesno da će dobiti Oscara za najbolju mušku glavnu ulogu. Naprotiv, izvor za TMZ tvrdi da je producent Oscara Will Packer izravno prišao Willu nakon koškanja i poručio mu kako ne žele da ode.

Packer se pak naknadno oglasio i iznio kudikamo drugačiju verziju priče. U najavi nadolazećeg intervjua za 'Good Morning America', producent Oscara tvrdi kako je policija stigla u Dolby Theatre i bila spremna Smitha udaljiti iz publike te ga uhititi zbog fizičkog napada. Spasio ga je isključivo Chris Rock, tvrdi, a ne Akademija.

- Idemo po njega, spremni smo ga odmah odvesti. Možete ga tužiti. Mi ga možemo uhititi - rekli su policajci, kako tvrdi Packer.

Pojasnio je da je i da je Rock odmah potom smirio cijelu situaciju i rekao kako ne namjerava tužiti Smitha i da on ne želi da interveniraju.

- Chris je bio vrlo nezainteresiran za sve o čemu su govorili. Ponavljao je: 'Ne, ljudi, dobro sam' i sve je opcije odbacio - navodi producent.

Najčitaniji članci