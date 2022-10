Chrissy Teigen o trudnoći: 'Prije sam mogla jesti baš sve, a sad nakon rajčice odmaram 12 sati'

Manekenka Chrissy Teigen (36) prije dvije godine proživjela je traumatičnu situaciju kada je izgubila dijete. Nedavno je detaljnije opisala cijelu situaciju, a sada, dvije godine kasnije, opet čeka dijete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trudna Chrissy je objavila fotografiju iz izlaska na kojoj pozira uz supruga John Legenda.

- Živjela sam život s pokvarenim stomakom. Mogla sam mu činiti što god sam htjela - ulično meso, sushi, stvari koje su smrdile, pravilo 5 sekundi, ljute papričice i beskonačne žestice. Moj stomak je bio snažan, a sad nakon pola cherry rajčice moram odmorit 12 sati. Svakako sam sretna što sam tvoj iznajmljeni dom, mala bebo - obratila se Chrissy svojem nerođenom djetetu.

Foto: Instagram/ChrissyTeigen

Prije dvije godine, Chrissy i John su obavijestili javnost o gubitku bebe, za koji se mislilo da je posljedica spontanog pobačaja. Međutim, Teigen je shvatila da to nije tako te da je zapravo riječ bila o izazvanom pobačaju.

- Prije dvije godine, kad sam bila trudna s Jackom, morala sam donijeti niz teških odluka koje slamaju srce. Na pola puta postalo je jasno da Jack neće preživjeti, a neću ni ja ako se medicinski ne intervenira. Nazovimo to pravim imenom, bio je to izazvani pobačaj. Pobačaj da spasim svoj život jer beba nije imala apsolutno nikakve šanse. Da budem iskrena, do prije nekoliko mjeseci nisam shvatila da je to to- ispričala je.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Par je objavio u kolovozu ove godine da čeka treće dijete. Teigen je objavila fotografiju gdje pozira ispred ogledala, a u opisu je napisala:

- Prošlih nekoliko godina bilo je ispunjeno emocijama, ali radost je napunila naš dom i naša srca opet. Milijardu injekcija poslije i još jedno je na putu! Svaki sastanak sam si rekla 'ako je danas zdravo, objavit ću', ali onda osjetim olakšanje jer sam čula otkucaje srca i onda skužim da sam još uvijek nervozna. Mislim da nikada neću izaći sa pregleda više uzbuđena nego nervozna, ali za sad je sve savršeno i prekrasno. Osjećam se odlično -

Foto: Instagram/ChrissyTeigen

POGLEDAJTE VIDEO: VELIKI INTERVJU S URŠULOM TOLJ, UREDNICOM 'ZVIJEZDE PJEVAJU':

Najčitaniji članci