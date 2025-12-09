Obavijesti

O MAJČINSTVU

Christina Aguilera: Ja sam cool mama, a moja djeca me drže prizemljenom i uče strpljenju

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pjevačica otkriva tajnu majčinstva - osvaja 'cool mama bodove' kroz glazbu i kreativnost. Sin već proučava fakultete, a kći Summer uživa u vremenu s majkom

Christina Aguilera nije obična mama - ona je cool mama, a to kažu i njena djeca. Kako prenosi People, pjevačica je u razgovoru za The Jennifer Hudson Show govorila o svojoj djeci - Maxu Lironu (17), kojeg ima s bivšim suprugom Jordanom Bratmanom, i Summer Rain (10), kćeri koju ima sa zaručnikom Mattom Rutlerom.

Foto: Instagram

Kad ju je Hudson pitala kako osvaja 'cool mama bodove' kod sina, Aguilera je priznala da to nije lako.

- Teško je s djecom uopće, uvijek te mogu provjeriti za sve i svašta, a ja im kažem: ‘I ja sam prošla kroz neke stvari! - rekla je Christina.

- Zaista te drže prizemnom, ali kroz njih i učiš, a majčinstvo te uči i strpljenju - dodala je. 

The Breakthrough Prize ceremony in Santa Monica
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Christina je spomenula da s Maxom prolazi kroz fakultete i da vrijeme stvarno leti. Jedan od načina na koji uspije impresionirati sina je kroz glazbu - Max je bio oduševljen što je mogao u backstageu upoznati LCD Soundsystem na nedavnom Portola Festivalu, na kojem je i ona nastupila. 

- Bila je to prava atmosfera i tu sam osvojila 'cool mama bodove' - priznala je.

Što se tiče Summer, Aguilera je ispričala da kći slijedi kreativne korake mame.

- Umjetnica je do srži - slika, crta, izrađuje prekrasne maske i izrazito je kreativna, ali definitivno ima svoj put - rekla je pjevačica dodajući da nikada ne želi ništa forsirati na svoju djecu. 

- Što god ih zanima, ja sam tu da ih podržim. Summer se zainteresirala za glumu i imala je nekoliko lekcija - objasnila je.

Christina je također otkrila kako Summer voli vidjeti mamu kao mamu, a ne na sceni. Često joj nakon nastupa kaže da skine šminku i da želi samo biti s njom. Ona, kaže, obožava njene pjege i stalno pita hoće li ih i ona imati jednog dana. 

- Ona je moj najveći fan - rekla je Christina.

Foto: Instagram

