Ciara i suprug Russell kopirali Beyonce i Jay Z-a: 'Čudo ste'

Američka pjevačica Ciara (33) i suprug i nogometaš Russell Wilson (30) na društvenim mrežama pokrenuli su lavinu komentara svojih obožavatelja nakon što su objavili fotografije na kojima su se maskirali u Beyonce (38) i JayZ-a (49). Ciara i Russell kopirali su njihovu scenu iz spota 'Apes**t - The Carters' na kojoj slavni bračni par stoji u poznatom pariškom muzeju Louvreu, a umjesto slavne Mona Lise u pozadini stoji fotografija Michelle (55) i Baracka Obama (58).

Foto: Instagram

- Od Wilsona do Cartera pa do Obama. Puno ljubavi i poštovanja - napisala je Ciara ispod fotografije koja je u kratkom vremenu skupila preko 800.000 lajkova. S obzirom na to da se brojne hollywoodske zvijezde natječu tko će imati najbolji kostim za Noć vještica, obožavatelji ovog para dali su im do znanja kako su napravili odličan posao.

Foto: Instagram

- Dugo nisam vidio ovako dobru ideju za Halloween. Svaka vam čast - napisala je oduševljena obožavateljica. Do sad su svoje kostime otkrile Kylie Jenner (22) koja se maskirala u Playboyevu zečicu, dok se plus size manekenka Ashley Graham (31) u poodmakloj trudnoći uvukla u crvenu haljinu od lateksa kako bi za Halloween party utjelovila Jessicu Rabbit, omiljeni lik iz animiranog filma 'Tko je smjestio zeki Rogeru'.

Inače, Ciara i njezin suprug oženili su se 2016. godine, a američka pjevačica prije toga je javno rekla kako par živi čistoću jer smatraju da je spolni odnos primjeren za brak.

