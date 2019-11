Ciganović postao strašilo, a Petkova maska radila se 5 sati

'Noć vještica' poseban je dan u Americi, ali i diljem svijeta jer svatko želi imati dobru masku. Ipak, nekima je uvijek stalo samo do pobjede i do titule 'najbolje' iako na to ne bi trebali gledati kao natjecanje jer je zapravo cilj samo dobra zabava. Kostimom su i ove godine izdominirale brojne slavne zvijezde poput Heidi Klum (46), Khloe Kardashian (35), Aleca Baldwina (61) i njegova obitelj...

Foto: Instagram

Ali, imamo se i mi čime pohvaliti. Nikolina Pišek (43) vrlo je aktivna na društvenim mrežama i prati trendove pa je tako za ovogodišnji kostim odabrala onaj po uzoru na film 'Gospodarica zla'. Riječ je o trileru o zloj vili Zluradi koju je utjelovila Angelina Jolie (44).

- Kako da znaš pravu osobnost osobe kad sam tako je*eno dobra u prerušavanju - napisala je Pišek ispod fotografije.

Foto: Instagram

Andrea Andrassy (34) prerušila se u djevojčice iz horor filma 'Isijavanje'. U gotovo identičnim haljinicama s mašnom pozirala je sa svojom prijateljicom.

- Dođi se igrati s nama uvijek i zauvijek - citirala je dio iz navedenog filma.

Foto: Instagram

Iznenadili su i dečki. Da bi postao čudovište iz dubine, maska Dalibora Petka ručno se radila pet sati, a šminkanje dodatnih tri i pol sata. Svojim pratiteljima čestitao je 'Halloween' uz nekoliko fotografija na kojima je voditelj neprepoznatljiv. Objavio je i video kako bi svi znali koliko je naporna bila transformacija.

Neven Ciganović (46) objavio je fotografije iz polja. Sa slamnatim šeširom na glavi postao je strašilo koje tjera životinje kako ne bi poljoprivrednicima pojele urod. Međutim, zamijetili smo kako su mu fanovi rekli da on ne bi nikog preplašio jer je lijepo građen.

- Nemaš se čega bojati osim samog straha - napisao je.

Foto: Instagram

Umjerene su zato bile Mia Negovetić (17), koja je objavila fotografiju s make up-om primjerenim za Noć vještica te bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić (33). Ona je odjenula kaput s uzorkom i tako se 'preobrazila' u, kako kaže, veliku mačku.

