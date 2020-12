Cigi ispao iz Parova: 'Seks mi nije falio. Milojkova Milijana se zaljubila u mene, mazila me...'

Neven Ciganović navikao je na seksualnu apstinenciju zbog prijapizma s kojim se borio prije tri godine. Tad je nakon operacije nosa završio s trajnom erekcijom

<p>Društveni kroničar u tri mjeseca koliko je proveo u srpskom reality showu "Parovi" ni jednom nije bio nominiran do nedjelje kad je ipak izbačen odlukom gledatelja. <strong>Neven Ciganović</strong> (48) žalili što je napustio show jer sa svima se, kaže, odlično slagao.</p><p>- Milojkova Milijana se zaljubila u mene. Izjavila mi je ljubav. Ne znam kako je to točno mislila, ali stalno me mazila i pazila. Kuhala mi je. Kad sam izlazio plakala je - kaže nam Cigi. No nije samo Milijana plakala u showu. Plakao je i on svaki put kad bi netko ispao iz realityja, a suze je ronio i kad je sam napuštao show.</p><p>- Bio sam pravi anđeo. Sa svima sam se zbližio. Svi su mi bili super. S nikim se nisam posvađao, a kamoli potukao. Ova sezona je stvarno bila super. Nikakvih ekscesa nije bilo, osim jedne tučnjave koju nisam vidio - priča nam Cigi.</p><p>Osim po tučnjavama srpski reality showovi poznati su i po seksu pred kamerama. Je li svjedočio kojem pitali smo ga.</p><p>- Nisam, ali znam da ga je bilo. Uglavnom su se seksali pod tušem - otkrio nam je Cigi.</p><p>A je li njemu nedostajao seks, zanimalo nas je.</p><p>- Pa i nije. Navikao sam mjesecima biti bez seksa jer sam bolovao od prijapizma - kaže Cigi. Podsjetimo prije tri godine operacija nosa pošla je po zlu. Nakon estetskog zahvata dijagnosticirali su mu prijapizam - trajnu erekciju koja nije uzrokovana seksualnom željom. Cigi se s tim problemom borio mjesecima zbog čega je završio u svjetskim medijima.</p><p>Prvo što će napraviti kad se vrati u Zagreb sljedeći tjedan je otići na remont.</p><p>- Moram se malo pofriškati. Otići u solarij, na botoks, filere... Moram priznati nisam si dobro izgledao u ogledalu u posljednje vrijeme - iskren je Cigi.</p><p>U Kući je bilo hrane u izobilju, no Neven je bio na dijeti jer, smatra, televizija ionako dodaje pet kila. Cigi je u showu uspio smršaviti deset kila.</p>