Cigi o pjevačici Magazina: 'Pun tanjur je ispred nje, ona se očito dobro osjeća sa svojim viškom'

Tko je top, a tko flop ovoga tjedna uz neizostavnog Nevena Ciganovića Cigija komentirala je tzv. 'balkanska Selena Gomez', odnosno pjevačica Hana Mašić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva u njihovom modnom sudu bila je pjevačica Vesna Pisarović (43) koja je zasjala na koncertu kolegice Danijele Martinović (50).

- Ovo je nekakva klasika. Čizme su mi OK, crna haljina klasična. Ona je mala vatrena ženica tako da lijepo joj to stoji. Vjerojatno bih ja to odabrala da imam pet, šest ili sedam kilograma manje. Lajk! - smatra Hana Mašić.

- Dobro je kad si tako samokritična. Odlično - rekao je Cigi, na što je Hana dodala da je samo iskrena.

- I treba biti tako. Stvarno sam oduševljen kako Vesna izgleda. Nažalost ju nemamo često prilike vidjeti. Jako se rijetko pojavljuje, što na koncertima, što ovako u javnosti. Na eventima je uopće nema i onda se ovako pojavi i kao što si ju najavila, zasjala je. Ne samo zato što su čizme sjajne, lakirane nego meni se sviđa ta sako-haljina. Taj stil joj jako lijepo stoji. Kao spoj nespojivog - klasike s tim čizmama koje su, recimo, sado mazo čizme. Mislim da izgleda fenomenalno - tvrdi Neven Ciganović.

- Ja vam moram priznati da je prva pjesma s kojom sam nastupila s nepunih šest ili sedam godina i osvojila prvu nagradu u školi je bila upravo njezina 'Da znaš' - otkrila je Hana i dodala da je ona obilježila njeno djetinjstvo.

Ciganović i voditeljica Marija su je nagovorili da im nešto otpjeva jer su htjeli čuti kako to zvuči.

- Ne znam tekst, zaboravila sam - rekla je Hana nakon otpjevanog stiha kada je počela pjevati samo melodiju.

- To je davno bilo. Prije možda 20 i nešto godina - tvrdi Hana.

Sljedeća je na redu je bila još jedna pjevačica, Andrea Šušnjara (35) čije izdanje nije oduševilo Hanu.

- Bit ću iskrena kao i uvijek. Ne sviđa mi se. OK, zelena boja je lijepa. Saten? Ja nisam neki ljubitelj satena. Isto smatram da je možda onako malo punija za ovaj odabir haljine - pojasnila je Hana Mašić.

- Iskreno moram reći da mi je ovo jedno od njezinih najboljih izdanja i bio sam sretan kad sam je vidio da je promijenila frizuru. Malo me podsjeća na Michelle Pfeiffer iz filma 'Scarface'. Stvarno je ta frizura iz '80-ih taj saten je isto tada nosila i Michelle Pfeiffer samo malo drugačijeg kroja. Iskreno, ove cipele su mi grozne. Ne sviđa mi se što su to neke gležnjače, ali to je presjeklo nogu baš zato što ona kompaktna, isto kao i Vesna, ali malo je zbijena tako da joj je to sigurno dodatno skratilo nogu. Svaka čast, u glavi mi je prekrasna - izjasnio se Cigi.

Hana je dodala da je najbitnije da se ona dobro u tome osjeća i pretpostavlja da je to njezin izbor te da je zadovoljna time.

- Ona se sigurno dobro osjeća čim je pun tanjur ispred nje. Mislim da se jako dobro osjeća i to što si malo rekla da ima viška da joj to uopće ne smeta - rekao je Cigi.

U nastavku su modni suci presudili jesu li modne kombinacije Ive Radić, Sare Jo i Vanne top ili flop.