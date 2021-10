U večerašnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' vrijeme je za zajedničku večeru, a mnogi će parovi podijeliti što se događalo proteklih dana u njihovim brakovima. Situacija između Kristine i Tomislava je napeta, a ona je čini se potpuno odustala od njihovog bračnog suživota.

- U samim počecima radila je ono što smatram da je u redu, neki bračni suživot - prala je veš, usisavala stan..., no unazad nekih pet, šest dana, prestala je to raditi iz nekog revolta pa sam bio prisiljen ući u kupaonu i sam pronaći način kako da si operem veš - komentirao je Cigla Kristininu promjenu ponašanja.

Tomislava je iznenadilo što je Kristina skuhala samo sebi kavu, a njemu nije. Pošto je morao sam sebi prati veš a u tome nije stručan, pomiješao je crni i bijeli što je iskomentirala Kristina:

- A izjavio je da muškarci mogu bez žena, a iz priloženog vidimo da ne može.

Kristini je bio i rođendan, no suprug joj ga nije čestitao.

Goga i Bernard uživaju u novoj rutini, a ona je iskomentirala temu pranja veša koja muči Kristinu i Tomislava.

- On meni ne da ni da mu robu operem, a zbilja mi to nije problem. On to voli sam, čovjek živi sam cijeli život - pohvalila je svog supruga Goga.

Negativno raspoloženi supružnici i ostali parovi podružili su se na večeri i otkrili neke nove detalje svojih brakova.