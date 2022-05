Čim je doznala vijest o smrti supruga, Nikolina Pišek je pohitala iz Zagreba u Beograd

Suprug Nikoline Ristović ex Pišek (46), Vidoje Ristović, preminuo je u 44. godini u Beogradu, potvrdila je bivša voditeljica za Novu.rs. Smrt su, tijekom noći na nedjelju, potvrdili djelatnici hitne pomoći, pišu srpski mediji. Samo nekoliko sati ranije srpski povjesničar umjetnosti pohvalio se kako je njihova kći Una Sofija (7) zainteresirana za umjetnine poput njega. Podijelio je fotografiju iz madridskog muzeja Thyssen, gdje su nedavno bili, a na kojoj Una pokazuje izloženu sliku nizozemskog slikara Jana Asselijna iz 1647. godine.

"Krv nije voda, znatiželjna je tatina djevojčica", komentirao je Ristović. Uz nju ima i kćer Mateju iz prvog braka. Vidoje je stalno naglašavao kako su mu kćeri sve na svijetu. Za Unu Sofiju je govorio da je "mali tatin buntovnik i pametnica".

Shrvana Nikolina u subotu navečer trebala je biti na promociji norveškog pisca Joa Nesboa u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, no nije se pojavila. Objavila je video iz zagrebačkog plesnog centra s predstave "Bestjelesno".

Nakon što su je obavijestili o tragediji, odmah je, kako saznajemo, krenula put Beograda.

Obitelj Ristović živjela je upravo na relaciji Beograd - Zagreb.

Kad se bivšoj voditeljici i kćeri u veljači 2021. dogodila nezgoda s ugljičnim monoksidom u Zagrebu, Vidoje je pak hitao njima iz Beograda.

Tad im je u bivšem zagrebačkom stanu puknula cijev od plina koja je osiguravala grijanje za cijelu zgradu. Nikolina i Una su se, kako nam je Nikolina rekla, otrovale plinom. Što se dogodilo, ispričao nam je i Nikolinin prijatelj koji ih je spasio.

- Zvao me Vidoje u 2.20. Rekao je da Nikolini i Uni nije dobro, da ih otiđem provjeriti.

Rekao mi je da Nikolinu boli glava, da ne može voziti do bolnice, da ih odvezem ako treba. Odmah sam sjeo u auto te je zvao. Međutim, nije se javljala. Ni meni, a ni Vidoju više - ispričao nam je tad prijatelj obitelji pa dodao:

- Odmah sam zvao Hitnu, policiju i plinaru, sve živo. Unu sam odvezao u Klaićevu, a Nikolinu je Hitna odvezla u Vinogradsku. Onda sam išao do granice sa Srbijom po Vidoja.

Obitelj je nakon svega privremeno živjela u hotelu u Zagrebu, a obavljali su i detaljne pretrage.

- Krim policija utvrđuje kvalifikaciju krivičnog djela. Kroz nekoliko dana će se sve znati. A onda ću i ja stisnuti s tužbom odgovorne - rekla je bivša voditeljica prošle godine.

Cijela regija pratila je njihov oporavak, a Nikolina je rekla kako joj je drago da je ljude upozorila na opasnost. Vratili su joj se, tvrdila je, snaga i izdržljivost.

U svibnju je za Story.hr rekla kako sređuju luksuznu kuću u podsljemenskoj zoni koju su kupili.

- Adaptacija traje dugo. Toliko dugo da sam već u nevjerici kako ću živjeti kad završe radovi. Ima li išta ljepše nego stajati na gradilištu dok se stvara nešto novo i prekrasno? Kreativnosti ne nedostaje, imam sjajnu ekipu oko sebe i od početne ideje da samo malo osvježim ionako dobar prostor, koji je potpuno logično i zdravo projektiran, dogodilo se da se dosta toga mijenja. Ide se na koncept pametne kuće koja će sama proizvoditi potrebnu energiju i razmišljati umjesto mene. Divno, zar ne? - rekla je.

Vidoje i Nikolina vjenčali su se u rujnu 2013. godine u Monte Carlu. Svadba je bila bajkovita. Nikolina je pred matičara došla u raskošnoj vjenčanici Monique Lilier. Slavlje je bilo u hotelu "Metropole".

Na svadbi je bilo 70-ak gostiju, a izvor blizak paru tvrdio je kako su mladenci svima platili smještaj. Usred noći fešta se preselila u obližnji kasino. Snježani Schillinger ex Mehun pripala je tad čast da bude Nikolinina kuma. Ristović se nije htjela udati u klasičnoj bijeloj vjenčanici, a u večernju haljinu bež boje, koju je kupila u New Yorku, zaljubila se na prvi pogled.

- Nisam nikad poput većine djevojaka ili žena maštala zamišljajući svoje vjenčanje. Iskreno, brak mi nikad nije bio na pameti. Nisam bila opterećena njime, postigla sam sve što sam željela, pa sam se tako ostvarila i u majčinstvu. Pomalo sam se čak osjećala krivom što nikad nisam zamišljala svoje vjenčanje. Znala sam samo to da nikad ne bih mogla ući u brak s muškarcem od kojeg sam dominantnija. Tako o braku nisam ni razmišljala, sve do trenutka dok nisam upoznala Vidoja. Jer ovo što imam s njim emotivnije je i jače od bilo čega prije. Tek sad mogu reći da proživljavam ljubav u punom smislu te riječi. Što kod njega najviše cijenim? To što je pravi autentični muškarac, vrsta za koju sam mislila da uistinu više ne postoji - ispričala je Nikolina 2013. za Jutarnji list. Osim Une, ima i kćer Hanu koju je dobila u vezi s novinarom Markom Cigojem.

