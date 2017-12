Čim je smršavjela, Winslet je počela nizati značajne uloge

Gluma je zastrašujuća. Još uvijek ima trenutaka kad pomislim da to što radim i kako radim ništa ne valja i da je bolje da se povučem u anonimnost. Na setu me uvijek uhvati panika da neću moći odigrati neku scenu i onda od adrenalina i treme počnem povraćati, rekla je Kate Winslet (42).

Iako je već do sad osvojila i Oscara i BAFTA-u o Grammyja, kao i niz drugih nagrada, Kate još uvijek sumnja u svoj talent i glumačko umijeće.

Trostruko majčinstvo joj je, kako je rekla, pomoglo da uvjerljivo odigra i ulogu u 'Vikendu života' u kojem glumi samohranu majku tinejdžera koja se zaljubi u ubojicu.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

Ljubav prema glumi otkrila s 11

- Obitelj igra veliku ulogu u mojem životu - kaže Winslet koja je već 15-ak godina jedna od najuspješnijih glumica današnjice. Možda baš zbog toga pati i njezin privatni život. Iza sebe ima dva braka, a s trećim suprugom Nedom Rocknrollom ima jedno dijete.

Rođena je 5. listopada 1975. godine u glumačkoj obitelji kao drugo od četvero djece. Oba roditelja – otac Roger Winslet i majka Sally Bridges Winslet bili su kazališni glumci, kao i majčini roditelji Oliver i Linda Bridges, te ujak Robert. Stoga nije čudno da je i Kate otkrila ljubav prema glumi već s 11 godina, a kako to obično biva, počela je u reklamama az dječju hranu. U isto vrijeme krenula je na satove glume što joj je bio dobar temelj za upis u srednju školu na odsjek scenskih umjetnosti.

Morala je srmšavjeti zbog slave

Od tada počela je nastupati u manjim ulogama i televizijskim humorističnim serijama. Nije dugo čekala priliku da zaigra u cjelovečernjem filmu. Sa 16 godina dobila je ulogu jedne od tinejdžerica brutalnih ubojica, u filmu 'Heavenly Creatures' koji se temeljio na istinitom događaju. Film nije požnjeo dobre kritike, ali je nagnao Kate da se posveti drastičnoj dijeti jer je u to vrijeme bila prilično debeljuškasta i zaključila je da s takvom figurom neće daleko dogurati.

Foto: PA/Pixsell

Nakon što je smršavjela odmah joj se posrećilo. Dobila je ulogu u BBC-jevoj dječjoj TV-seriji 'Dark Season' i prohodala s 12 godina starijim glumcem i talentiranim scenaristom, Stephenom Tredreom. Hodali su skoro pet godina, no kad je saznao da boluje od raka kostiju, on je inzistirao na prekidu.

Počela je nizati uloge

Godine 1995. još je uvijek bila slabo poznata, ali se javila na audiciju za filmsku adaptaciju romana Jane Austen 'Razum i osjećaji'. Svojim talentom zadivila je stariju kolegicu Emmu Thompson koja je redatelja Anga Leeja nagovorila da, među stotinama drugih, Kate dobije sporednu ulogu odvažne Marianne Dashwood. Uloga joj je donijela nominaciju za Oscara i nagradu Britanske filmske akademije BAFTA.

Ovaj film inicirao ju je u viši glumački rang, pa je uskoro dobila ulogu Ophelie u 'Hamletu' Kennetha Branagha, pa u filmu 'Jude' Thomasa Hardyja, a magazin 'People's' iduće ju je godine uvrstio među 50 najljepših žena.

Foto: PA/Pixsell

A onda je 1996. kad je imala samo 21 godinu, dobila ulogu koja joj je doista priskrbila svjetsku slavu. U filmu 'Titanic' uz Leonarda di Caprija igrala je glavnu žensku ulogu – aristokratkinje Rose De Witt Bukater. I sam Di Caprio rekao je da mu je 'Titanic' promijenio život jer je film, kad se zbroje kino ulaznice i prodani DVD-i, vidjelo oko 300 milijuna ljudi, a kad je zaigrao i na televiziji, film je vidjelo vjerojatno i dvostruko više njih.

- Kad sam pročitala scenarij zaklopila sam korice i isplakala potoke suza. A onda sam došla nazvala redatelja Jamesa Camerona i rekla mu: 'Čuj ima da mi dodijeliš tu ulogu! Možeš se smijati koliko hoćeš, ali ako uzmeš nekog drugog, zažalit ćeš!'.

Tako je i Kate postala ikona cijele svoje generacije, ali i najmlađa glumica u povijesti dodjele Oscara, s drugom nominacijom u karijeri. Iste godine privatno je doživjela najveću životnu tragediju jer je Stephen Tredre umro u 35. godini života. Zbog njegovog sprovoda nije se pojavila na američkoj premijeri filma jer, kako je rekla, 'nakon obitelji, Stephen je najvažnija osoba u mojem životu'.

Nakon filmskog blockbustera odlučila je idućih godina snimati manje filmove u nezavisnoj produkciji. Tako je čak odbila i ulogu u 'Zaljubljenom Shakespeareu', da bi zaigrala u 'Hideous Kinky' o mladoj majci s dvije djevojčice koja se uputi u Maroko i pokuša usvojiti drugačiju kulturu i način života.

Prvi brak izgledao je savršeno

Baš na setu tog filma upoznala je asistenta režije Jima Thripletona. Zanosni krajolik Maroka pridonio je romantičnoj ljubavi s dvije godine starijim Jimom. Kad su se 1998. zajedno pojavili na dodjeli Oscara, svima je bilo jasno da su par. Thripleton je bio ponosan što hoda s najuspješnijom mladom glumicom na svijetu. Tad još nije razmišljao da bi to možda moglo pogubno djelovati na njegovo samopouzdanje.

Vjenčali su se vrlo brzo, nakon samo nekoliko mjeseci hodanja. Vjenčali su se 22. studenog 1998. godine u pubu, u njezinom rodnom gradu Readingu.

- Bilo je ludo i nezaboravno. Ovo je bio sigurno najljepši dan u našim životima - rekla je tad 23-godišnja Kate. Dvije godine kasnije rodila je i kćer Miu Honey Threapleton.

Brak je izgledao savršeno. Kate je hvalila svog muža kao najdivnijeg i najnježnijeg oca na svijetu:

- Kad sam na setu i snimam, sasvim sam mirna jer znam da je moja beba u najboljim rukama. Jim je predivan otac, nježan i pažljiv i ponekad mi se čini da je našoj Mii ljepše s njim nego li sa mnom. Dok ga gledam kako se ophodi s njom pomislim kako bi bilo lijepo da i ja imam toliko strpljenja i vremena za dijete.

Foto: PA/Pixsell

Istina, nije imala previše vremena čuvati Miu jer je samo tijekom trogodišnjeg zajedničkog života s Threapletonom snimila čak pet filmova, među kojima i poznatu dramu 'Enigma'.

Razvod zbog 'neprimjerenog Jimovog ponašanja'

Ni godinu dana nakon Mijinog rođenja, bez imalo objašnjenja Kate je zatražila razvod od Jima. Prema javnosti je njezin glasnogovornik uputio samo jednu rečenicu – zbog neprimjerenog Jimovog ponašanja. Što je pod tim točno mislila, nikad nije objasnila, ali je zato njegov otac, bivši pilot RAF-a, na novinarska pitanja odgovorio:

- Mislim da im se brak raspao zato jer je Kate bila silno zauzeta snimanjima i iz mjeseca u mjesec dobivala nove ponude za uloge. Moj sin je uspješan muškarac ali se, da bi sačuvao brak, previše žrtvovao. Na kraju je izgleda izgubio strpljenje jer nije želio živjeti u njezinoj sjeni. Nije želio do kraja života ostati 'suprug Kate Winslet".

Na sudskom ročištu nisu se pojavili ni Jim ni Kate. Umjesto njih došli su njihovi odvjetnici i dogovorili se da će Kate isplatiti Jimu 500 tisuća funti.

Foto: PA/Pixsell

Threapleton je na novo vjenčanje pričekao sve do 2008. I ispunio je svoj san. Oženio se za Julie Vuorinen – učiteljicu u školi za djecu s posebnim potrebama, s kojom vjerojatno neće imati problema kakvih je imao s Kate. S Julie je i danas u skladnom braku i imaju petogodišnjeg sina.

Nakon razvoda, sad već slavna glumica nije dugo samovala. Upravo je bila dovršila film 'Iris' gdje je uz Judy Dench igrala glavnu ulogu u filmu prema istinitoj priči o doživotnoj romansi spisateljice Iris Murdoch oboljele od Alzheimera i njezinog supruga Johna Bayleyja. Iako je već bila s Mendesom, na premijeri filma pojavila se u društvu mlađeg brata Jossa koji jedini nije u showbusinessu.

Sa Samom Mendesom pojavila se zato na crvenom tepihu na dodjeli Oscara. Na pitanje novinara kakav je Sam, odgovorila je ushićeno:

- On je divan muškarac! Možete sve vidjeti iz mog širokog osmijeha!

Fatalan susret s Mendesom

Uz novu ljubav, te je godine za spomenutu ulogu dobila još jednu nominaciju za Oscara. Puno godina kasnije opisala je njihov prvi susret. Bilo je to 2001. godine na jednom prijemu u londonskom Donmar Warehouse kazalištu gdje je on bio umjetnički direktor.

- Čim sam se s njim rukovala znala sam da je to – to. Otišla sam s partija sva zbunjena pitajući se: 'Dovraga, što mi se to dogodilo?'. Oskarom nagrađeni redatelj za debitantski film 'American Beauty' osvojio je na prvi pogled glumicu i romansa se rasplamsala iako joj je čak bio namijenio ulogu u filmu 'Blue Room' mnogo godina prije no što su se službeno upoznali. Naime bilo je to još 1997. godine, ali ga je bila odbila zbog uloge u 'Titanicu'.

Foto: PA/Pixsell

Vjenčali su se 24. svibnja 2003. godine na britanskom otoku Anvili u Karipskom moru. Njihova zajednica bila je dugo godina kao iz bajke. On je bio uspješan redatelj, a ona slavna glumica, pa su u bračnoj ložnici često puta razgovarali u kojem bi njegovom filmu mogla i ona zaigrati i u kojoj bi se ulozi najbolje našla. U međuvremenu postali su i roditelji.

Uz Kateinu kćer iz prvog braka dobili su i sina Joe Alfie Winslet Mendesa, kojeg je rodila 22. prosinca 2003. u New Yorku gdje im je bila nova adresa. No, do zajedničkog filma čekali su još pet godina. A onda su se složili da bi joj uloga u Mendesovom filmu 'Revolutionary Road' bila po mjeri, tim više jer je i ovaj put glavnu mušku ulogu zaigrao Leonardo Di Caprio.

Film o raspadu braka postigao solidan uspjeh, a Kate je te 2009. godine osvojila čak dva Zlatna globusa – za glavnu rolu u Mendesovom filmu, te sporednu za ulogu u filmu 'The Reader' za koju je iste godine nakon šest nominacija dobila i Oscara.

Brak se počeo raspadati

Nakon toga prihvatila je ulogu Mildred Pearcy u TV-seriji 'Bračne svađe', a serija je na neki način zapečatila i sudbinu njezinog braka s Mendesom. Priznala je to tek godinu dana nakon što se 2011. godine i drugi put razvela.

- Ima u seriji scena u kojoj Mildred i Bert razgovaraju o razvodu. Prvi dio razgovora o razvodu odrazgovarala sam sa svojim suprugom baš isti dan kad sam snimala tu scenu. U njoj na žalost nema nimalo glume, bio je to upravo moj stvarni život.

Priznala je da joj se brak s deset godina starijim Mendesom počeo raspadati godinu dana prije no što su podnijeli zahtjev za sudskim razvodom. U ožujku 2010. oboje su priznali da je odluka da se razvedu obostrana i neopoziva. Saznalo se naime da je Mendes bio nesretan što opet režira u kazalištu i to nezadovoljstvo je prenio u brak. Istovremeno, Kate se nakon osvojenog Oscara odlučila posvetiti obitelji i provodili su sve više vremena zajedno.

Foto: PA/Pixsell

Moglo se jedino primijetiti da se par sve manje zajedno pojavljuje u javnosti. Posljednji put bili su zajedno na teniskom turniru u Wimbledonu 2009. godine, a na dodjeli nagrade Bafta i Oscara 2010. godine Kate je došla sama. Na pitanje gdje joj je suprug odgovorila je da čuva djecu.

Povijest se dakle ponovila. Nakon sudske presude, početkom 2011. godine razveli su se i podijelili bračnu stečevinu koja su procijenili na 30 milijuna funti.

Jedva je izvukla živu glavu

Ta godina bila je doista burna. Iste godine u kolovozu ljetovala je već s djecom i novim dečkom, fotomodelom Louisom Dowlerom na Necker Islandu u privatnom resortu, ali je u njihovom apartmanu izbio požar pa su jedva izvukli živu glavu.

Upravo na tom odmoru upoznala je privlačnog tri godine mlađeg Neda Abela Smitha koji je 2008. godine službeno promijenio ime u Ned Rocknroll. Iduće godine oženio se za zaposlenicu u ujakovoj tvrtki – Elizu Pearson. Inače njegov je ujak Richard Branson, vlasnik apartmana u kojem je izbio požar, ali i vlasnik poznate agencije Virgin Galactic koja multimilijarderima organizira putovanja u svemir. Poznanstvo s Nedom bilo je opet fatalno. Za oboje.

Foto: PA/Pixsell

Iako je vjenčanje anonimnog Neda za anonimnu Elizu bilo raskošno – vjenčali su se na Karibima uz šamana, stotinjak prijatelja i DJ-a na beach-partyju, ovaj 38-godišnjak odmah je zaboravio na bračne zavjete čim je sreo Kate.

Zaručili su se godinu dana kasnije, u ljeto 2012. a u rujnu iste godine preselili su se za stalno iz New Yorka u Veliku Britaniju. Od tad im je zajednička adresa u South Downs National Prk u Zapadnom Sussexu. U New York su se vratili samo još jednom i to zbog vjenčanja. Prstenje su razmijenili na privatnoj ceremoniji u prosincu iste godine. Naravno, dobili su i treće dijete – sina Bear Winsleta koji se rodio prije četiri godine.

Obiteljska idila

Prije no što joj je život u pravom smislu riječi postao rock'n'roll, Kate se jednom ispovjedila novinarima:

- Doista sam mislila da je brak sa Samom Mendesom nešto za cijeli život. A onda kad je propao natjerala sam sebe da sve svoje osjećaje 'konzerviram' i više ih nikad ne pustim van iz konzerve. A onda sam jednu večer razgovarala sa svojim najboljim prijateljem – inače gayem. U jednom trenutku stavio mi je ruku na rame i rekao: 'Pa dopusti si već jednom da se dobrano isplačeš! Moraš to jednom izbaciti iz sebe. I ja sam se pošteno isplakala. Mislim da je Samu razvod jednako teško pao kao i meni. Možda čak i teže. Ali mislim da je bolje razvesti se nego uništavati ostatak života ne samo sebi, ne samo njemu, nego i našoj djeci.

Foto: DPA/Pixsell

Nakon 15 mjeseci braka s Nedom Kate je izgleda opet sretna. Nedavno je izjavila:

- Imam osjećaj da sam opet na početku jedne lijepe priče. No, mnogo mi je važnije da zbog svih tih razvoda ne trpe djeca. Ne bih nikad dopustila da oni budu nesretni zbog mojih pogrešaka. Srećom, s Nedom se dobro slažu, a i oba moja bivša supruga su dobri očevi. Unatoč svemu, živimo kao jedinstvena i skladna obitelj.