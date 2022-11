Čime se danas bave učenici iz 'Večernje škole'?: Antimon radi na Lošinju, Blaž napisao vodič

Ovih dana okupila se ekipa 'Večernje škole' i fanove iznenadila fotografijom. Oko stola su sjedili profesor Maksimilijan Jure Kučina, odnosno Željko Pervan i njegovi učenici Damir Folnegović (Blaž), Ahmed El Rahim (Antimon), Mladen Horvat (Denis) i Zlatan Zuhrić-Zuhra (Aljoša), a u komentarima su se brzo javili oduševljeni obožavatelji. Stoga vam u nastavku donosimo čime se dio 'razreda' bavi danas.

Znamo ga iz školske klupe, Blaž je legendarni lik iz 'Večernje škole'. Znanje se uvijek isplati, treba učiti što više, a dokaz je i Damir Folnegović. Jedan od učenika Željka Pervana bavi se pisanjem. Kako je u razredu slovio za nevaljalca koji možda prečesto gleda čaši u dno, u toj je niši “pronašao sebe”. No za razliku od popularne TV emisije, Blaž je u ovom puno ozbiljniji, napisao je tri vodiča za vinarije i restorane po Hrvatskoj.

- A čuj, ušel sam u to, to je dobra stvar. Prošel sam sve regije u Hrvatskoj, restorane i vinarije. Preveli smo to na tri jezika, ova zadnja knjiga, ‘Vrh (vina i restorani Hrvatske)’ prevedena je i na engleski i francuski - priča nam Blaž.

Mjesecima je radio na vodičima, obilazio je restorane i vinarije, prošao cijelu Hrvatsku kako bi iz svih regije preporučio ono najbolje.

- I u uvodu knjige kažem da je to sve za ljubitelje dobre hrane i vrhunskih vina. Je, ozbiljan je to posel. Moraš otići do njih, provjeriti kak’ je sve to - kaže Blaž. U vodiču je prošao Kontinentalnu Hrvatsku, Dalmaciju, Istru i Kvarner.

Proslavio se u “Večernjoj školi”. I danas ga ljudi prepoznaju. Na ljeto 2020. bio je s kolegama “iz razreda” na moru. S kompanjonima iz “Večernje škole”, Denisom (Mladen Horvat) i Antimonom (Ahmed El Rahim), otisnuo se na “ferije”. U povratku kući kasnili su nekoliko dana jer baš ih je “jedan frend pozval ne gemišt”.

- Mi se često družimo, dobri smo si i dalje. A ni sad nemamo mira, pogotovo kad smo svi zajedno. Kad nas ‘skuže’, svi bi htjeli fotografiju, pitaju nas kak’ je bilo u školi - prepričava Blaž. No od “Večernje škole”, koja se emitirala od 1995. do 2008. i koja ih je obilježila, nema ništa, odnosno u planu nema novih nastavaka. A na cesti ih kao omiljene likove prepoznaju i dalje.

- Joj, pa kak ne. Furt se moramo slikati, podružiti s ljudima, malo popričati. Ali dobro, nije nam teško. I svi vele da smo u toj školi mi zaslužili bolje ocjene, trebalo je bit’ i petica - kaže Blaž.

Legendarni Željko Pervan nedavno je postao djed po četvrti put i uživa u obiteljskom životu te priprema autorsku kazališnu predstavu koja bi uskoro trebala ugledati svjetlo dana. Prisjetio se Večernje škole koja je bila vrlo popularna, u nekim trenucima čak i gledanija od Dnevnika.

- Na Novoj je Večernja škola išla svaki dan, no podijeliš taj teret na ljude pa ti je malo lakše. No s druge strane, u mojim očima nema samohvale i vidim koliko nešto valja ili ne valja. Ne mogu sam sebe sakriti od sebe i to mi ni ne pada na pamet. Nisam bio zadovoljna ondje jer smo morali raditi baš na silu i to svaki dan - kaže Pervan, kojeg ljudi svaki dan prepoznaju i zaustavljaju na ulici. Često ga pitaju kad će nove epizode Večernje škole, ali na to pitanje ne zna odgovor.

- Nemam planove za budućnost, nemam nikakvih želja. Valjda sam postigao nirvanu. Polako to dođe s godinama. Projekte imam na papiru, samo trebam dovršiti. Radim na predstavi o izlasku pred sud nakon smrti. Imate obranu i tužitelja, a na platnu se pokazuje vaš život i što ste radili te se preko odvjetnika pokušavate opravdati za svoja djela. Nadam se skoroj realizaciji, iako treba tu i snimljenih materijala. Puno posla - zaključio je.

Ja sam Ante Čulo iz Ljubuškog, zovu me Antimon, rekao je prije 20-ak godina Ahmed Al Rahim u emisiji “Večernja škola”. Hrvatima nije trebalo puno da zavole njega i ostatak ekipe, a on je zauvijek ostao Antimon... Danas više ne glumi. Ima novi biznis. Ušao je u svijet gastronomije i vodi restoran “Grizzly” u Velom Lošinju.

- Crnčim tu cijeli dan, ha-ha-ha - odmah okreće na humor legendarni Antimon.

- Najveći problem mi je pronaći radnu snagu. S liste koju mi je poslao Zavod nije mi se nitko javio - pričao nam je iskreno i odmah nastavio:

- Vodim restoran, ali i radim sve ostalo što treba. Pečem pizze, konobarim, odlazim u nabavke... Ma sve što zatreba.

A takav ritam života mu se isplatio jer je u jednom periodu smršavio 12 kila. 'Samo se topim kraj peći za pizzu', smijao se Sudanac, koji je u bivšu državu stigao kao student. No umjesto da postane inženjer građevinarstva, postao je glumac, komičar, pa sad i ugostitelj. I sretan je sa životnim putem koji je odabrao u Hrvatskoj...

- Vodio sam već restoran u Zagrebu s bliskoistočnom hranom, tako da imam dosta iskustva. Ovdje u Lošinju su me super prihvatili, a ja im vraćam tako da organiziram svirku na otvorenom i male feštice - kaže Antimon.

