Claudia Schiffer proslavila 54. rođendan u bijelom bikiniju

Njemačka manekenka Claudia Schiffer nedavno je proslavila 54. rođendan. Obožavateljima se javila snimkom iz Grčke na kojoj pozira u bijelom bikiniju.

- Grčki leptir se vratio ove godine za moj rođendan. Hvala vam svima na lijepim rođendanskim željama - poručila im je.

Prošli rođendan je također slavila u Grčkoj, a leptir joj je i tad sletio na ruku.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Claudiju su modni agenti primijetili početkom 90-ih u noćnom klubu u Düsseldorfu. Claudia je nakon toga 'žarila i palila' pistama svih poznatih modnih brendova.

Former top models Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford and Helena Christensen display iconic creations of late Italian designer Gianni Versace's during the Versace Spring/Summer 2018 show at the Milan Fashion Week in Milan | Foto: STEFANO RELLANDINI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Danas je u braku s redateljem i producentom Matthewom Vaughnom (53) već 22 godine, a zajedno imaju dvoje djece, Caspara (21) i Clementine (19).

Rijetko se pojavljuje na javnim događanjima, ali svaki put kad to napravi - sve oči su i dalje uprte u nju.