Clooney svakom prijatelju dao milijun dolara: 'Nisu to ni slutili'

<p>Nakon intervjua koji je dao za <a href="https://www.gq.com/story/george-clooney-icon-of-the-year-2020">GQ</a>, svi su pomislili kako bi htjeli imati prijatelja kao što je <strong>George Clooney</strong> (59). Naime, glumac je priznao da je 2013. svakom od svojih 14 prijatelja poklonio čak milijun dolara (oko šest milijuna i 400.000 kuna). Kaže da je to bilo u vrijeme kad je tek upoznao sadašnju suprugu <strong>Amal</strong> (42), ali nisu još ušli u vezu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Bio sam samac. Svi smo polako starili. Ja sam imao 52 godine, većina mojih prijatelja bili su stariji od mene. Pomislio sam, sve što imam su ti momci koji su mi tijekom 35 godina pomagali na ovaj ili onaj način. Spavao sam kod njih na kauču kada sam bio bez novca. Posuđivali su mi novac kad ga nisam imao - otkrio je.</p><p>- Pomagali su mi kada mi je pomoć bila potrebna. I ja sam njima pomagao. Svi smo mi dobri prijatelji. Bez njih ne bih imao ništa od ovoga. A kako smo doista bliski, onda sam ih uvrstio u oporuku u slučaju da me pogodi autobus. Ali zašto da čekam da me pogodi autobus? - dodao je.</p><p>A evo kako je izgledalo darivanje nakon što je okupio prijatelje koji vjerojatno nisu mogli ni slutiti što ih čeka.</p><p>- Kupio sam 14 torbi brenda Tumi i u svaku stavio po milijun dolara. Držao sam zemljopisnu kartu i pokazao sva mjesta na kojima sam bio, sve zahvaljujući njima. Rekao sam: 'Kako da vam uzvratim?' i odmah odgovorio: 'Što kažete na milijun dolara?' - ispričao je glumac.</p>