Prije točno 8 godina napustio nas je trogirski Pavarotti, Vinko Coce. Tim povodom kod Ines Nosić i Gordana Vasilja na Radio Dalmaciji gostovala je Cocina udovica, Janja. Otkrila je da Vinkov grob redovito posjećuju njegovi brojni obožavatelji.

- Sad su ovo najteži dani, što se može - kratko je na početku kazala Janja i dodala kako nije istina da vrijeme liječi rane.

- Što više godina prolazi to je nekako sve teže. Onih prvih godina si očekivao da će se Coce pojaviti odnekud, da je išao na turneju, ali pomalo shvaćaš da je sve to realnost, da je sve to život. Jedni umiru, drugi se rađaju, tako da moraš shvatiti da je sve to sastavni dio života', rekla je Cocina udovica, zahvalna što se njegove pjesme svakodnevno vrte na većini radija i tako među ljudima čuvaju uspomenu na njega.

Otkrila je i da je Vinkov grob u Trogiru tijekom cijele godine prepun cvijeća i svijeća koje ostavljaju njegovi obožavatelji iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjednih zemalja.

- Svaki put kad dođem uvijek me dočeka nešto novo. Bude cvijeća, svijeća, anđela s posvetom. Dođe i dosta njegovih obožavatelja iz Slovenije. Pogotovo će dosta toga biti ovih dana. Ja sam već bila i u nedjelju i jučer, ali to ne znači da neću opet ići i danas i za Dušni dan. A što mogu - zaključila je Janja.