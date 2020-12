Čolić: 'U današnje vrijeme puno je teže opstati u moru sličnih...'

<p>Pjevač <strong>Zdravko Čolić </strong>(69) jedna je od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda. Na sceni je više od 50 godina, a u karijeri je nanizao hitove kao što su 'Ti si mi u krvi', 'Da ti kažem šta mi je', 'Mjerkam te, mjerkam', 'Pusti, pusti modu'... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najstariji celebrity očevi</strong></p><p>Za<a href="https://www.kurir.rs/stars/3580363/bozji-dar-imas-ili-nemas-tesko-je-odrzati-se-u-moru-istih-cola-otkrio-tajnu-uspeha-progovorio-o-mladjim-kolegama-i-porodici" target="_blank"> srpske medije </a>otkrio je koji je ključ njegovog dugogodišnjeg uspjeha.</p><p>- Odgoj koji nosim iz kuće me je oblikovao, nisam pravio skandale, polako i sigurno sam gradio karijeru. Vjerujem da je glavno moje oružje pozitivna energija koju pokušavam prenijeti glasom i svojim izrazom. Svakako bez rada i posvećenosti nema ni uspjeha, a publika to vrlo dobro zna procijeniti i osjetiti pa i nagraditi - govori Čola. </p><p>Ispričao je koja je njegova tajna za zdrav i aktivan život.</p><p>- Najviše volim biti u prirodi, osamiti se. Opuštaju me duge šetnje. Dobar i ispunjen život čine obiteljska i prijateljska druženja, putovanja, nastupi, kojima se neizmjerno radujem, pročitane knjige, odgledane predstave, filmovi... To je sve znak da si ostavio sebe u nečemu. Neizostavno je i stvaranje novih pjesama. Koliko je želja toliko je i obaveza - rekao je glazbenik. </p><p>Ukazao je i na razliku u počecima karijera nekad i danas. </p><p>- Bojim se da je u današnje vrijeme mnogo teže opstati. Možda je lakše postati zvijezda zahvaljujući internetu i dostupnosti, ali je teško održati se u moru sličnih. Božji dar ili imaš ili nemaš. Nema tu nekog plana - rekao je Zdravko. </p><p>Prisjetio se i kako je zavolio glazbu.</p><p>- Vrlo rano sam pokazao interes za glazbu. Cijelu noć sam ostajao uz Radio Luksemburg, slušao hitove s top-lista. Moj otac, kada je to vidio, našao mi je profesora gitara. Nisu imali ništa protiv mog bavljenja glazbe, važno im je bilo da završim školu i imam kruh u rukama. Govorili su mi da je fakultet viza za budućnost. Istovremeno sam nastupao na festivalima, polagao ispite. Tako da je definitivno bitna podrška obitelji - ispričao je glazbenik. </p>