Glumac nije puno govorio o svom privatnom životu, iako su ga pratili i skandali. Atraktivnim izgledom svojedobno je stekao status seks simbola, naročito zahvaljujući ulozi Jamesa Bonda

<p>Glumac <strong>Sean Connery</strong>, preminuo je u 91. godini. Prema izboru časopisa People, bio je jedan od najseksepilnijih muškaraca svijeta. Rodio se u kolovozu 1930. u siromašnoj četvrti Fountainbridge u gradu Edinburghu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Sean Connery</strong></p><p>Kad mu je bilo samo 15 godina Sean je izbačen iz škole te se pridružio britanskoj ratnoj mornarici nakon čega se posvećuje body buildingu. Mišićavo tijelo mu je omogućilo da se okuša u modelingu i reklamira kupaće gaćice. Godine 1950., nakon što je prebolio čir na želucu, pojavio se na natjecanju Mr. Universe predstavljajući Škotsku i osvojio treće mjesto. Nije mu bilo strano i ispod časti raditi mnogobrojne poslove pa je tako bio fizički radnik, zidar, laštitelj mrtvačkih kovčega, spasilac na plaži i umjetnički model na Akademiji likovnih umjetnosti.</p><p>Iako je oduvijek bio atraktivan, Sean je godinama krio malu tajnu. Naime, svih sedam filmova o Jamesu Bondu, koji su ga inaugurirali u seks simbol, odglumio je s perikom. Počeo je gubiti kosu već s 21 godinom. </p><p>Kada je bio u pitanju njegov privatni život, glumac je bio poprilično zatvoren. Poznato je kako se dvaput ženio. Prva supruga bila mu je glumica <strong>Diane Cliento</strong> s kojom je bio u braku od 1962. do 1973., a iz tog braka imaju sina <strong>Jasona</strong>. Kasnije je bio u braku s umjetnicom <strong>Micheline Roquebrune</strong>, s kojom se oženio 1975. godine. </p><p>- Ona je ljubav mog života i to sam znao odmah nakon našeg prvog susreta. Francuskinja je koja nije znala engleski, a ja sam Englez koji ne zna francuski. I nismo imali priliku zapeti u dosadnim razgovorima. Zato smo se tako brzo vjenčali - govorio je svojedobno Sean.</p><p>No njihov miran život bio je narušen prije pet godina zbog velikog korupcijskog skandala u Španjolskoj. Micheline se teretilo da je utajila porez od pet i pol milijuna funti. No to nije bio prvi skandal, jer je Conneryja još u sedamdesetima prva supruga optužila za zlostavljanje. On je to zanijekao iako je u nekoliko intervjua potvrdio kako je 'sasvim u redu ošamariti ženu koja je histerična, provocira, urla i ponaša se kao kučka'.</p><p>Sean Connery imao je blistavu karijeru, zbog čega ga je 2000. britanska kraljica<strong> Elizabeta II. </strong>(94) proglasila vitezom. U lipnju 2006. dobio je nagradu za životno djelo Američkog filmskog instituta i tada je objavio da odlazi u mirovinu. Znao je ponekad raditi kao režiser na nekoliko filmova te je u crtićima često posuđivao glas, no pred kamere više nikad nije stao. Bogatstvo mu se procjenjuje na vrtoglavih 120 milijuna dolara.</p>