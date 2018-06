Courtney Cox: Ne mogu biti s nekime samo radi seksa

Moram biti fizički privlačna suprotnom spolu, ali ne mogu biti s nekim samo zbog dobrog seksa. Budući da orgazmi ne traju dovoljno dugo, rekla je Courteney Cox koja danas slavi 54. rođendan.

Foto: Pixsell

Američka glumica dosad je snimala više 'škakljivih' scena za serijale, ali ne voli kada mora voditi ljubav s nepoznatim muškarcima.

- To nije nimalo seksi ni uzbudljivo, ali ja vjerujem svojoj ekipi, te znam da će me snimati tako da mi bude ugodno. Glumci su također uvijek pažljivi i puni poštovanja - objasnila je glumica.

Foto: C3396/Press Association/PIXSELL

Iako je glumica ušla u šesto desetljeće života ona bi željela roditi dijete zaručniku Johnnyu McDaidu (41) i vrlo je ozbiljna u tim namjerama.

Courteney ima kćer Coco koju je dobila u 39. godini s bivšim suprugom Davidom Arquetteom (46). Coco je jučer proslavila 14. rođendan, a majka ju je za rođendan počastila odlaskom u Disneyland.

Happy birthday to my 14 year old princess! Thank you @Disneyland for a great day! #Disneyland pic.twitter.com/cAT0idqI23