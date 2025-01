Covid ih spojio nakon 5 godina odvojenog života: 'Svoju ženu ne uzimam zdravo za gotovo'

Američki glumac Ben Stiller (59) i njegova supruga Christine Taylor (53) u svibnju će proslaviti četvrt stoljeća braka. Iako su dugo zajedno, i kako kažu i dalje zaljubljeni, nije baš sve teklo po planu.

Ben Stiller Immortalized with Hand and Footprint Ceremony - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Upoznali su se 1999. te su se u roku godine dana vjenčali i ubrzo dobili prvo dijete. Danas su roditelji dvoje djece, kćeri Elle i sina Quinlin. Međutim, 2017. su se odlučili razdvojiti, iako nikada nisu tražili službeni razvod.

- Kad smo se razdvojili, imao sam potrebu dobiti više prostora da vidim kakav je bio naš odnos, kakav je bio moj život kad nismo bili u toj vezi, koliko sam volio našu obitelj - rekao je Stiller za The Times dodajući kako tijekom tog razdoblja nije bilo grubih riječi i svađa, no tada im se činilo kako su se previše udaljili, a zajednička djeca nisu bila dovoljna da bi brak ostao sretan, prenosi Page Six.

Malo kome uspije ponovo se povezati nakon razdvajanja, no kada su krenule zaštitne mjere za vrijeme covida, odlučili su kako bi bilo bolje da se glumac vrati u obiteljski dom.

Foto: Cole Burston

Za vrijeme pandemije imali su dovoljno vremena za razgovor te su shvatili koliko su si međusobno nedostajali. U veljači 2022. objavili su javnosti kako su ponovo zajedno.

- Svaki dan koji smo zajedno ne uzimamo zdravo za gotovo zato što znaš da bi to moglo nestati, a to je za mene dar za našu vezu, to što imamo to svaki dan - rekao je Stiller, presretan što su donijeli odluku da se ponovo spoje.

Glumac je dodao kako su oboje dobili novu razinu poštovanja jedno prema drugome, a često ponavlja kako se bračnog partnera ne smije uzeti zdravo za gotovo.