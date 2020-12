Potres je počeo dok smo snimali izjavu gradonačelnika Dumbovića o šteti od podrhtavanja koje se dogodilo u ponedjeljak. Dojam je da je tih dvadesetak sekundi trajalo puno duže, rekao je za 24sata reporter RTL televizije Ilija Radić, koji je u trenutku jučerašnjeg razornog potresa jačine 6.2 po Richteru bio u Petrinji. Mnoge televizije snimile su ga kako pokušava otkopati čovjeka iz zatrpanog automobila, dok je njegov kolega, snimatelj Siniša Pašić, u tom trenutku pomagao izvući ženu iz drugog automobila.

- RTL taj kadar nema jer je ljudina bacila kameru iz ruke i krenula izvlačiti ženu iz drugog smrskanog automobila. Siniša, natukli smo se kataklizmi, poplava, potresa, ali nema druge osobe koju bi odabrao za raditi u ovakvom stanju - napisao je Ilija u utorak na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Popucale ceste u Petrinji

Kaže kako su u trenutku potresa bili na otvorenom i bilo im je nemoguće održati ravnotežu.

- Padali su ljudi, padale su kamere, a meni je samo u glavi bilo kad će više prestati. Kad je podrhtavanje napokon prestalo, prvo sam vidio ogroman oblak prašine. Kao pješčana oluja u kojoj prašina upada u oči i ne vidi se ništa. Refleksno sam počeo vikati treba li kome pomoć, ali pravi šok je nastao tek kad samo čuo da ljudi na to odgovaraju, vrište, zapomažu - opisuje Ilija.

Grupa ljudi počela je vikati da su čovjek i dijete zatrpani u automobilu, a Ilija je bez razmišljanja dotrčao tamo pomoći.

- Srećom, dijete je bilo na suvozačevom dijelu automobila, a cigle i grede su pale po lijevoj strani tako da je dečkić izvučen odmah. Pokušali smo doći do oca. Golim rukama smo čupali vrata, doslovno trgali lim automobila, no čovjek je ostao prikliješten između smrskanog krova i sjedala. Nismo mogli osloboditi niti autodizalicama kojima smo pokušali krov podignuti s njega dok drugi ljudi rukama miču cigle i drvene grede. Ne znam tko je taj čovjek, kako se zove, ali njegova pribranost u tom trenutku je bila fascinantna. Samo je pitao za sina i kad smo mu rekli da je dijete na sigurnom, bio je potpuno miran. Pričao sam s njim, pitao može li pomicati noge, rekao je samo da ga bole pluća i da teško diše. U tom trenutku su stigli vatrogasci i hidrauličkom opremom počeli spašavati čovjeka. Mi civili smo se maknuli i pustili ih da rade. Tada sam počeo pogledom tražiti svog kolegu snimatelja Sinišu Pašića da vidim je li on dobro. Vidio sam ga u susjednoj ulici kako pomaže ljudima iz drugog smrskanog automobila osloboditi ženu - kaže Ilija.

Petrinja, Sisak i okolica doživjeli su pravu katastrofu, a cijela Hrvatska se ujedinila kako bi im pomogla u ovim teškim trenucima.

- Još jednom se pokazalo da najveća vrijednost ove države nisu ni sunce, ni more, ni sport nego ljudi. Kolone građana su dolazile iz svih krajeva Hrvatske s jedinom idejom da pomognu. Utrka je bila za svaku lopatu, za svaku kacigu. Poruka je da ne pokušavaju na pamet slati pomoć jer se često dogodi da se nečega prikupi previše, a nečeg drugog nedostaje - ispričao je Ilija Radić.

Poručuje ljudima koji žele pomoći da slušaju ljude iz Crvenog križa i Civilne zaštite jer oni najbolje znaju što i gdje najviše treba te se javno zahvalio svima koji nude smještaj ljudima čiji su domovi stradali.

- Tko god ima mogućnosti neka pomaže. Ljudi u Sisku, Petrinji i okolici su ostali doslovno bez ičega - kaže Ilija.

Pitali smo ga je li se ikada ranije našao u sličnoj situaciji te koliko mu je teško skoncentrirati se na rad u ovakvoj situaciji.

- Najbliže ovome su bile situacije s požarima u Dalmaciji gdje su se pred vatrom spašavali ljudi i kuće. Tada treba jednako brzo reagirati, nerijetko priču i izvještavanje staviti u drugi plan dok se ne pomogne. Kada pomoć preuzmu profesionalci, tada jedino što mi reporteri možemo je izvještavati i gledateljima prenijeti strahotu. U toj situaciji je najteže doći do potvrde informacija. Svašta se priča, čuje, neslužbeno dozna, ali na nama je odgovornost da informacija uvijek bude neupitno potvrđena, pogotovo kada je riječ o smrti i stradavanju, jer puno je veća šteta krivo objaviti da je netko stradao, nego možda ne biti prvi s tom informacijom u eteru. Nažalost, takve informacije su se jučer potvrđivale - rekao nam je za kraj hrabri Ilija.