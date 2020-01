Craig odustao od Bonda pa je novi favorit za ulogu Norton

James Norton (34) novi je vrući favorit za sljedećeg Jamesa Bonda. Trenutačno glumi u BBC-jevoj drami "The Trial Of Christine Keeler", a vijest je proslavio tijekom Nove godine.

Lov za novim Bondom započeo je 2016. godine, kada je Daniel Craig (51) priznao da se nakon što je 2006. glumio u Casino Royale, Bond uzdigao iznad njega. A on, dodao je, glumački želi ići dalje.

- Radije bih razbio čašu i razrezao zapešća - odgovorio je Craig na upit bi li snimio još jedan film o slavnom špijunu.

Tad su počele špekulacije o novom Bondu, a kao moguće zamjene spominju se Tom Hiddleston, Idris, pa čak i umirovljeni nogometaš David Beckham.

U najnovijem filmu iz franšize Bond "No Time To Die", koji izlazi u travnju, Daniel Craig posljednji puta igra špijuna. Fanove je izbezumila i Beyoncé koja je objavila sliku kako sama ispija martini. To je potaknulo nagađanja da bi baš ona mogla izvoditi temu novog filma.

Otkako je James Norton proglašen za glavnog favorita za lik Bonda, glumcu je itekako porastao rejting. Primjećuju ga posvuda, a nedavno je na promociji novog filma "Gospodin Jones", bio zvijezda crvenog tepiha. U filmu igra titularnog lika Garetha Jonesa a premijera se očekuje 7. veljače.

Film govori istinsku priču velškog novinara koji je putovao u Sovjetski Savez 1933. i otkriva neke neugodne istine o međunarodnoj zavjeri. James, pored Saoirse Ronan, Emme Watson, Timothée Chalamet, Laure Dern i Meryl Streep, glumi i u "Little Women".

