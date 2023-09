Crawford priznaje: 'Ono što je Oprah učinila nije bilo u redu, osjećala sam se kao predmet'

Najpoznatiji modeli 90-ih, Cindy Crawford (57) odlučila je u novoj dokumentarnoj seriji 'The Super Models' podijeliti trenutke iz svoje karijere. Prozvala je voditeljicu Oprah Winfrey (69) zbog intervjua iz 1986., koja je tada 20-godišnjoj Crawford 'naredila' da pokaže svoje tijelo. Cindy je priznala kako se osjećala kao roba koja mora dokazati da je 'vrijedna slave'.

Foto: Reuters/Pixsell

Kod Oprah je gostovala s predstavnikom Elite Modeling agencije, Johnom Casablancasom, a ona ju je u jednom trenutku pitala da ustane uz komentare 'Je li oduvijek imala ovakvo tijelo? Ustani samo na trenutak, ovo je ono što ja zovem tijelom!'. Manekenka se na to nervozno nasmijala.

- Osjećala sam se kao neki predmet, roba ili dijete, vide me, ali ne čuju. Kada to danas gledam, kako Oprah govori: 'Ustani i pokaži mi svoje tijelo. Pokaži nam zašto si vrijedna biti ovdje'... Tada toga nisam bila svjesna, ali kada to gledam iz sadašnje perspektive, mislim 'Bože, to stvarno nije bilo u redu, posebno od Oprah' - ispričala je u dokumentarcu, kako prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram

Casablancas je tad također rekao kako je kod Crawford najbitniji bio psihički dio jer nije bila sigurna želi li biti model, a i da su joj se ambicije razvijale. Predviđao je da će biti 'broj jedan u industriji'.

S druge strane, manekenka se otvorila o napornom i iscrpljujućem radu.

Foto: A9999 DB Deichmann/DPA/PIXSELL

- Imala sam 20 godina, napustila sam fakultet kako bih bila model u Chicagu i bilo je super. Zarađivala sam 1000 dolara dnevno. Tamo je glavni posao bio katalog. Bio je jedan glavni fotograf, Victor Skrebneski, definitivno mentor u modnoj industriji i kada bi rekao 'ne miči se', nisi se pomaknuo. Tamo sam se onesvijestila više puta. Pogotovo neposredno prije ručka, padnete u nesvijest. A onda bi te podigli i sve bi ponovili - ispričala je.

Serija je brzo privukla mnogo pažnje, sa svjedočanstvima Naomi Campbell, Linde Evangeliste i Christy Turlingt, koje su također podijelile svoju priču. Evangelista je nedavno otkrila da se kroz pet godina braka trpjela zlostavljanje, te su otkrile izazove modne industrije.