Črlenec 'oplela': 'Imam problem s plućima, dijagnozu sam dobila telefonski. Nije li ovo žalosno?'

Mnogi građani izražavaju nezadovoljstvo otkako je započela pandemija korona virusa. U Facebook grupi 'Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite' požalila se i bivša kandidatkinja 'Ljubavi na selu'

<p>Zagrepčanku <strong>Marijanu Črlenec </strong>(30) javnost je upoznala prilikom sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu'. Nije joj pošlo za rukom da pronađe srodnu dušu u showu, no zaručila se po završetku emisije. No nije niti to potrajalo. Sada se ne 'bori' s ljubavnim problemima, nego s trenutačnom situacijom koja je nastala zbog pandemije korona virusa.</p><p>Mnogi iskazuju nezadovoljstvo radom Stožera koji obavještava građane o svakodnevnoj situaciji i donosi mjere za suzbijanje pandemije. Na Facebooku je osnovana grupa 'Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite' u kojoj građani pišu svoja iskustva i iskazuju nezadovoljstvo mjerama koje su donesene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Javila se i Marijana koja je doživjela neugodno iskustvo u jednoj zagrebačkoj klinici. </p><p>- I tako sam ja konačno došla na red, nakon četiri sata i velike gužve. Slikala sam srce i pluća. Znate kako sam dobila dijagnozu i terapiju? Telefonski, jer ne mogu vidjeti doktora zbog Covida-19 - požalila se Črlenec i dodala kako joj je nalaz negativan te nije zaražena korona virusom.</p><p>- Dakle, ima problem s plućima, a doktor me nije niti poslušao, jer ga nisam vidjela. Telefonski to ne može. Cijelu dijagnozu i liječenje sam dobila telefonski. Ja sjedim u šatoru, on u ambulanti, na drugoj strani bolnice i to bez krvne slike. Nije li ovo žalosno - dodala je. </p><p>Na njezinu objavu brojni su reagirali i komentirali kako nije u redu da se ovakvo što događa, dok su neki ipak stali u obranu liječnika i pisali kako i oni trenutačno imaju 'pune ruke' posla. Osim toga, bilo je i onih koji su se našli u sličnoj situaciji.</p><p>U Facebook grupi ima sve više članova, a veliki se broj odnosi na rad klinika za vrijeme pandemije. Mnogi su ogorčeni jer ne mogu obaviti redovne preglede, nego se trenutačno sve bazira samo na hitnim slučajevima. </p><p> </p>