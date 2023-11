Crna čipka i kristali! Šuput je oduševila haljinom: 'Nemojte to pokušavati doma, to je Maja!'

Maja Šuput je u novoj emisiji Supertalenta pokazala novi stajling! Na Instagramu se pohvalila potpuno crnim stajlingom, no on nije ni jednostavan ni dosadan.

I za ovo izdanje, kao i za ranije, zaslužan je stilist Marko Grubnić.

Foto: Nova Tv

- Iako se približavamo kraju audicijskih emisija, imamo ih još dvije, mi ne odustajemo od svega. Dakle, u ovom stajlingu imamo sve - od velike kose, do tokice sa mrežicom. Na mrežici su kristali, a imamo i rukavicu, doduše jednu, na koju su također postavljeni kristali. Haljina je napravljena djelomično od čipke, koja je inače sama po sebi raskošna i nekako dobro, moćno i zanimljivo izgleda na televiziji - ispričao je Marko za Novu TV te otkrio kako Maja ima i ogrlicu s kristalima.

- Dakle, zaista se nismo štedjeli u ovoj priči, za ovu audicijsku emisiju. Naravno, to je Maja i to može samo Maja - rekao je, no upozorio čitatelje i gledatelje da to ne pokušavaju doma!

Foto: Nova Tv

- Moglo bi otići u krivom smjeru. Ima puno elemenata koji bi mogli otići u krivom smjeru, ali ovdje, za emisiju, za ovaj show, za Maju, se sve skupa poklopilo kao dobro, sve super funkcionira - rekao je Grubnić te zaključio kako su jedva čekali pokazati taj outfit!