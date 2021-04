Naživciralo me što nije imala obzira ni da me dođe upoznati, a glumi me u filmu, rekla je Patrizia (72) o Lady GaGi (34). Patrizia Reggiani bila je desna ruka mužu Mauriziju Gucciju 80-ih godina nakon šu preuzeli modni imperij Gucci, a par se razveo nakon preljuba i financijskih problema. Tri godine nakon Maurizijeve smrti, Reggiani je osuđena i u zatvoru je provela 16 godina. Danas živi u bogatstvu od brakorazvodne parnice i žustro kritizira novi film Ridleya Scotta.

Nasljednici Gucci također su iskazali svoje nezadovoljstvo novim filmom Ridleya Scotta, smatrajući da je identitet obitelji Gucci ukraden kako bi se zaradio brz novac u Hollywoodu:

- Naša obitelj ima identitet i privatnost. Možemo razgovarati o svemu, ali neke granice se trebaju poštovati - rekla je Patricia Gucci (58), Maurizijeva rođakinja Associated Pressu.

Nezadovoljna je i Al Pacinom (80) za kojeg kaže da nije dobar odabir za njenog djeda Alda:

- Moj djed bio je visok i zgodan, s plavim očima; a prikazan je kao debeo, nizak i ružan.

Lady GaGa utjelovila je Patriziju uz Adama Drivera (37) kao Maurizija, te kolege zvijezde Pacina, Jareda Leta (49) i Salme Hayek (54).

Film 'House of Gucci' će se premijerno početi prikazivati 24. studenog 2021. u SAD-u.